Pantanal: Remake vai transformar a mentira de Érica em verdade?

Depois de um tempo fora do ar, Érica (Marcela Fetter) está de volta ao remake de “Pantanal” com uma notícia que vai mudar o rumo de José Lucas (Irandhir Santos). Acompanhada de seu pai, a jornalista da novela chega na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) para pedir seus direitos como mãe do neto do fazendeiro.

Sem enrolação, a filha do deputado Ibraim (Dan Stulbach) avisa Zé Leôncio que está esperando um filho de seu herdeiro e a notícia fará o caminhoneiro deixar a tapera de Juma (Alanis Guillen). No entanto, diferente da versão original, exibida em 1990, a gestação será verdadeira, mas não será Zé Lucas o pai da criança.

Dan Stubalch e Marcela Fetter fazem parte da mesma família no remake de Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Tudo não passa de um golpe do político, já que Érica é noiva de um outro político de seu partido e o corrupto acredita que a notícia da traição e da gravidez afetaria sua imagem diante de seus eleitores.

Mas, a princípio, Ibraim deseja que José Lucas convença Érica a abortar. Porém, tudo muda quando ele descobre que o peão é filho do “rei do gado”. A novidade fará com que o político apoie o casamento entre eles, que chega a acontecer.

LEIA TAMBÉM: Nos EUA: Entenda por que Maíra Cardi e Arthur Aguiar estão fora do Brasil

Morando em São Paulo, o filho de José Leôncio começa a se envolver na política e descobre que o casamento é apenas uma armadilha para roubar o dinheiro do personagem de Marcos Palmeira. Mais para frente, Érica sofre um aborto e decide não contar para o marido.

Érica volta à trama com bomba para José Lucas (Foto: Divulgação/Globo)

Já na versão original, a personagem, que era interpretada por Gisela Reimann, finge estar grávida para conquistar o amor de José Lucas (Paulo Gorgulho). Porém, a farsa é descoberta e eles acabam se separando.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. Prevista para chegar ao fim em outubro, a produção será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

LEIA TAMBÉM: O ‘amor frágil’ de Zuleica e Tenório ficará abalado após esta cena de Pantanal