O ‘amor frágil’ de Zuleica e Tenório ficará abalado após esta cena de Pantanal

Zuleica (Aline Borges) será humilhada por Tenório (Murilo Benício) e decide ir embora do Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Em “Pantanal”, Zuleica (Aline Borges) mudou-se para a fazenda de Tenório (Murilo Benício) e reencontrou com Marcelo (Lucas Leto) e, é claro, a fúria de Guta (Julia Dalavia). Mas, não serão apenas as primeiras impressões que farão a enfermeira se arrepender de mudar para o bioma.

Ao longo de sua estadia na antiga casa de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), a personagem vai acabar descobrindo que Tenório não é tão bonzinho quanto ela pensava, já que ele vai começar a tratar a esposa com tanto desprezo, fazendo ela pensar em ir embora.

Em Pantanal, Tenório (Murilo Benício) não vai poupar nem sua filha de sua raiva (Reprodução/Globo)

Em cenas futuras, Zuleica tomará o posto de Maria e será chamada de Bruaca pelo grileiro, além disso, a mulher começará a perceber que está sendo feita de empregada pelo vilão do remake. Em um determinado momento, ela ficará com tanta raiva que dirá ao pai de Guta que voltará para São Paulo e levará os filhos com ela.

Antes disso, Tenório vai perceber que teve suas contas bloqueadas e que está sem dinheiro para o básico. Decidido a acabar com os planos da ex-esposa, o grileiro vai até a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) para falar com Maria, mas ela afirma que não vai conversar com ele.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) ameaça Tenório (Murilo Benício) em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Amparada pela família de Jove (Jesuíta Barbosa), a personagem mandará Tenório falar com os advogados dela, já que a separação está na justiça. Na cena, o vilão de “Pantanal” ficará revoltado e vai descontar tudo em Zuleica, que está em sua fazenda: “Ficou claro quando ele [Jose Leôncio] disse pra mim que foi ele que mandou buscar o tal do advogado lá em Campo Grande. Só que eles não sabem quem é o Tenório”, dirá o personagem de Murilo Benício.

O momento será tão assustador para Zuleica que ela chegará ao seu limite: “Ai, meu Deus do céu. Eu vou embora daqui. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu vou pegar meus filhos e ir embora dessa casa”.

