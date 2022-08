Nos EUA: Entenda por que Maíra Cardi e Arthur Aguiar estão fora do Brasil

Durante o “BBB 22″, Arthur Aguiar conseguiu se tornar o queridinho do Brasil e sua esposa, Maíra Cardi, estava fora do reality show apoiando todas as suas decisões dentro da casa da Globo. Mas, agora, o casal decidiu que é hora de viver novos ares e o local escolhido foi a Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, os famosos querem uma vida mais tranquila ao lado de Sofia. A mudança começou no fim de semana, quando a coach fitness viajou para o destino, onde morou quando era casada com seu primeiro marido.

“Hoje volto para Califórnia, onde morei por 6 anos! Onde meu irmão, família e amigos ainda moram… onde iniciei meu sonho que se fez minha maior empresa! Estudei e me dediquei aos estudos sobre alimentação e saúde mental como nunca. Lá, tudo é saudável, o ar que se respira vem inspirando amor, orgânico e saúde”, disse a famosa.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi não definiram um tempo, mas, segundo Léo Dias, amigos contam que eles querem uma vida mais segura e simples ao lado dos filhos. No entanto, não será tão simples escapar dos problemas, já que Maíra está sendo processada por uma ex-funcionária.

Segundo o jornalista Matheus Baldi, a famosa está sendo processada por uma funcionária que alega ter sido demitida por revelar que estava grávida. A anônima teria entrado na justiça e pedido uma indenização de R$ 78.639,53, valor que engloba o reconhecimento retroativo do vínculo empregatício e o recolhimento do INSS e FGTS, além dos direitos referentes à demissão em si.

“Formalmente não existia o registro do vínculo de emprego existente entre ela e a família. O que importa é o que acontecia no dia a dia: ela foi contratada, foi funcionária, cumpria uma carga horária”, disse o advogado em live, que aconteceu nesta quinta-feira (04).

