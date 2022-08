Momento relaxante: Jojo Todynho chama a atenção dos fãs ao postar foto ousada

Além do hit “Que Tiro Foi Esse” e do reality show “A Fazenda 12″, exibido pela Record TV, a funkeira Jojo Todynho ganhou notoriedade por falar aquilo que pensa e alertar suas seguidoras sobre a importância do empoderamento feminino.

Mas, depois que participou do reality show rural da Record TV, a famosa acabou se destacando por seus projetos e, também, por seus looks, que vão desde vestidos longos às roupas justas ao corpo e, no último fim de semana, ela voltou a movimentar seus fãs.

Jojo Todynho dança e se arruma de fio-dental (Reprodução/@jojotodynho)

Nas redes sociais, Jojo Todynho atraiu os olhares dos seguidores ao usar um biquíni fio-dental e rebolar na frente do espelho. Aos 25 anos, a funkeira apareceu penteando o cabelo no espelho do banheiro, enquanto tocava uma música ao fundo.

LEIA TAMBÉM: ‘Eu estou muito forte’, afirma Simony após descobrir câncer no intestino

Nos vídeos, postados nos stories, a ex-participante da “Dança dos Famosos” apareceu rebolando de frente e de costas. O biquíni escolhido por Jojo Todynho foi um azul estilo asa delta e com transparência.

Jojo não será mãe?

Jojo Todynho revelou que não pretende ser mãe por agora. A revelação foi feita após ela desembarcar em São Paulo para a gravação de seu talk show no Multishow.

Jojo Todynho e Lucas Souza aparecem em momento íntimo na web (Reprodução/Instagram)

A esposa de Lucas Souza contou que colocará o DIU e que pretende focar na carreira e nos projetos que estão surgindo: “Mulherada, é preciso se cuidar e fazer exames de rotina. Eu vou colocar o DIU de volta, já que eu não estou no objetivo de engravidar”, começou a famosa.

Enquanto esperava o carro, a famosa disse que está trabalhando muito e que quer se consolidar: “Eu estou em um momento de muito trabalho e eu quero me consolidar nesta nova empresa que eu estou entrando e na minha empresa. Mais para frente eu engravido. Eu queria muito agora, mas eu vou emagrecer para eu fazer a minha cirurgia”.

LEIA TAMBÉM: O ‘amor frágil’ de Zuleica e Tenório ficará abalado após esta cena de Pantanal