‘Mais Você’ mostra casa de Gil do Vigor nos EUA e Ana Maria Braga se espanta: ‘Palácio’

Gil do Vigor está morando temporariamente nos Estados Unidos para terminar seu PHD em Economia, mas não abandonou o “Mais Você” e Ana Maria Braga. Nesta quinta-feira (4), o ex-BBB fez uma entrada ao vivo por link no matinal da TV Globo para participar do quadro “Tá Lascado” e aproveitou para mostra sua nova casa.

A loira começou relembrando a primeira ida de Gil ao país. “Você lembra daquele quartinho de quando você chegou aí? Claro que lembra! Dividiu uma república. “Agora está morando bem, essa casa não tem nada a ver com o quartinho”, disse.

Ana Maria revelou que o novo endereço de Gil do Vigor fica ao lado de um campo de golfe e mostrou um vídeo do ex-BBB praticando o esporte. “É muito chique”, disse ele.

Em seguida, a comandante do “Mais Você” divulgou imagens aéreas da mansão. “Pensa numa casa grande. Não é uma casa, é um palácio. Gente do céu, dá para se perder! São mais de 380 metros quadrados”, afirmou, espantada.

As áreas internas também foram apresentadas ao público em um vídeo feito pelo próprio Gil.

Confira:

Gil mostrando a sua nova casa na Califórnia. Ele vigorou demais, meus amores! ✌️ #MaisVocê pic.twitter.com/TQH8rnIkbK — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 4, 2022

Revelação ao vivo

Ana Maria Braga revelou na semana passada que Gil do Vigor passaria um tempo sem pisar nos estúdios da Globo. Na ocasião, ela colocou no ar uma conversa inusitada do ex-BBB com um “amiguinho”, o que serviu de gancho para a loira contar a novidade.

Ela mostrou um vídeo feito nos bastidores da atração da TV Globo em que o economista “batia um papo” com Paçoca, um dos animais de estimação da apresentadora. “Quando você chega aqui, normalmente você conversa com muita gente, até porque você é uma pessoa conversadora e muito receptiva. Mas hoje, enquanto se arrumava no camarim, olha com que ele estava falando”.

Gil do Vigor apareceu na gravação “latindo” com a cachorra. “A Paçoca devia tá dizendo para você ficar aqui e conhecê-la mais tempo. Deve ter dito também que a mãe dela vai sentir muito sua falta aqui, mas que você vai fazer muito sucesso lá”, disse Ana Maria.

“Dezembro eu tô aqui pra gente continuar o vigor”, fez questão de explicar o ex-BBB.

