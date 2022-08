Kate e William divulgam mensagem surpreendente para Meghan Markle em seu aniversário

Depois de dois anos de silêncio, os membros da realeza divulgaram em suas redes sociais uma mensagem especial para Meghan Markle no dia de seu aniversário, neste dia 4 de agosto. Desde que Harry e Meghan saíram da Coroa, no começo de 2020, existia um silêncio com relação aos demais membros da família real.

O perfil no Twitter de Kate Middleton e do príncipe William postou uma foto da duquesa de Sussex e a legenda dizia: “Passando para desejar um feliz aniversário para a Duquesa de Sussex!”.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2022

Meghan Markle completa hoje, 4, 41 anos e tudo indica que passará a data em família em sua casa na Califórnia. A foto postada no perfil dos Cambridge foi feita durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, em junho do ano passado.

Da mesma forma, o perfil no Instagram do príncipe Charles e de Camilla postou uma foto da duquesa nos Stories. Veja abaixo.

Meghan Markle. Foto: Reprodução Instagram @clarencehouse

Aniversário de 40 anos

No ano passado, Meghan celebrou seus 40 anos anunciou um projeto da Fundação Archewell, fundada por ela e pelo príncipe Harry, que inclui 40 influenciadoras, celebridades, atletas, escritoras e demais mulheres para apoiar outras mulheres a retomarem seus postos de trabalho perdidos durante a pandemia.

Mas Meghan não foi a única a participar do vídeo. Em um clima bem-humorado, o príncipe Harry fez uma pequena aparição no final da videochamada de Meghan com a atriz e amiga Melissa McCarthy. A Duquesa riu quando o Duque estava fazendo malabarismos do lado de fora da janela.

Na época, um detalhe chamou a atenção dos fãs da realeza: Meghan usou colares com as constelações referentes aos signos dos seus filhos. Archie é do signo de Touro e Lili é Gêmeos.