‘Eu estou muito forte’, afirma Simony após descobrir câncer no intestino

“Eu estou muito forte e confiante”, disse a cantora Simony ao descobrir que precisará começar um tratamento contra um câncer no intestino, que foi descoberto durante alguns exames de rotina.

Com uma carreira de sucesso e mãe de quatro filhos, a famosa está mirando no tratamento que será comandado pelo médico Fernando Maluf. Nesta quarta-feira (03), a cantora falou sobre a importância dos de perceber as mudanças em seu corpo: “Por conta de uma íngua, fui fazer meus exames, importantíssimos, a colonoscopia que eu nem sabia que a gente precisava fazer após os 45 anos”, começou ela.

Usando as redes sociais, a cantora apareceu ao lado do médico e alertou sobre a necessidade dos exames de rotina: “É preciso fazer todo ano. Com esse exame descobri um câncer”.

Sem desanimar, Simony disse que está em busca da cura e que é preciso ajudar as demais pessoas: “A gente tem que dar isso como ajudar outras pessoas a se curar, ter perspectiva. Eu estou muito forte, muito confiante, nunca entrei numa briga para não sair ganhando”.

Após o diagnóstico, a famosa vai começar a quimioterapia. Segundo ela, o tratamento deve durar seis meses: “Eu sou forte mesmo, estou super, super, super, com a maior animação de começar essa quimio. Quero agradecer todo mundo da Hcor, onde vou me tratar por seis meses”.

Segundo o médico, o tratamento de Simony envolve quimio e também radioterapia: “Serão alguns meses e a gente tem esperança muito grande que essa princesa vai ter uma história feliz, para ela, família e todos os fãs, além da equipe médica”, disse o profissional.

Por fim, o médico Fernando Maluf tranquilizou a família, os fãs e amigos: “Tenho privilégio de poder fazer parte dessa equipe, que vai ajudar uma das minhas ídolas, sou fã dela de carteirinha desde a época do Balão Mágico. E sou fã dela agora depois de conhecê-la em outra situação. Ela é humilde, grata, cativou todo mundo no hospital”.

