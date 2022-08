Entenda o que pode estar por trás do afastamento entre Anitta e Luísa Sonza

Com parceria nos trabalhos e na vida, Anitta e Luísa Sonza revelaram certa amizade para o público. Protagonistas do hit ‘Modo Turbo’ com Pabllo Vittar, as cantoras se mostraram bem próximas.

Revelaram até mesmo possuir um grupo no Whatsapp que, além delas, incluía Rebecca e Lexa. Ambas já gravaram juntas e, ultimamente, mostraram certo afastamento uma da outra na mídia.

O que pode ter ocasionado o afastamento entre as artistas?

O tempo na amizade das cantoras pop pode ter relação com a expansão da carreira internacional de Luísa Sonza, que agora percorre os mesmos caminhos iniciados pela ‘Girl From Rio’.

Anitta chegou a apresentar artistas internacionais a Luísa Sonza em certo período, assim como tinha feito com Ludmilla. Contudo, as coisas acabaram não tomando seguimento.

Atualmente, Sonza possui um contrato com a Sony com a duração de cinco anos, gravadora concorrente da Warner, na qual Anitta faz parte.

A Sony possui um projeto de lançamento internacional para os países de língua latina e Estados Unidos. Esse modelo foi o mesmo tipo de impulsionamento realizado com Anitta, quando ela se lançou no mercado exterior.

Nova faceta

Há algum tempo, Luísa Sonza tem mudado seu visual e comportamento perante seus fãs. Em seus shows, a artista tem surgido menos à mostra e explicou o que ocasionou a mudança.

“Quando a galera começou a falar que o meu show só era bom porque eu mostrava o meu corpo, aí eu pensei: ‘Então beleza, vou me vestir completamente e mostrar que o meu show é f***, independente disso. Aí entrei nessa era agora... e, modéstia à parte, se tem uma coisa que eu sei fazer bem na minha vida, é show”, explicou a artista em um episódio do ‘PocCast’.

O comentário da artista foi enxergado como provocação para os fãs de Anitta, que prontamente foi levantado por eles na internet. Vale lembrar que o próprio fandom de ambas as artistas tem levantado faíscas nas redes, podendo até mesmo ter colaborado para a pausa na amizade das duas.

Experimentações

Envolta em parcerias de outros estilos musicais, a cantora gaúcha já realizou algumas colaborações com Baco Exu do Blues, além de um show com Liniker. A artista também gravou com Ludmilla, que atualmente não fala com Anitta após desentendimentos no meio artístico.

Nas redes sociais, os fãs de Sonza e Anitta têm alimentado uma rivalidade entre as cantoras pop, podendo ter como resultado até mesmo o fim de uma amizade. Embora haja especulações, as artistas em nenhum momento se pronunciaram diretamente sobre a situação.