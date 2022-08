Após Fernanda Gentil, Globo chama mais famosos para impulsionar Cara e Coragem

Em Cara e Coragem, Pat (Paolla Oliveira) vira dublê de Ana Clara, do BBB (Camilla Maia/Globo)

Ana Clara e Bruno de Luca, que apresentam programas no Multishow e na TV Globo, vão aparecer na novela “Cara e Coragem” e vão contracenar com Paolla Oliveira e Marcelo Serrado.

Na novela da Globo, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) são convocados para a gravação de um novo comercial e, desta vez, os protagonistas da trama serão os dublês de ação de Ana Clara e Bruno de Luca, que são as estrelas da publicidade fictícia.

No capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira (04), os famosos terão que participar de um comercial com a temática inspirada na cultura oriental e, também, precisarão realizar cenas que envolvem saltos e manobras com motos.

Ana Clara e Bruno de Luca participam de Cara e Coragem e trabalham com Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) (Camilla Maia/Globo)

Para não deixar escapar nenhum detalhe, os dublês de “Cara e Coragem” usam figurinos idênticos ao da dupla de apresentadores, têm a missão de executar as cenas de ação mais arriscadas.

Em cenas que ainda estão por vir, Ana Clara, que acabou de apresentar o “No Limite: A Eliminação”, elogia a beleza de Pat e sugere que a filha de Joca (Leopoldo Pacheco) trabalhe na frente das câmeras. Ao ouvir a apresentadora da Globo, ela fica envaidecida, mas explica que gosta mesmo é do trabalho como dublê, enquanto Moa a observa apaixonado.

Cara e Coragem: Pat (Paolla Oliveira), Ítalo (Paulo Lessa), Rico (André Luiz Frambach) e Moa (Marcelo Serrado), os sócios da Coragem.com (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

Além dos protagonistas, a turma da Coragem.com comparece em peso: Rico (André Luiz Frambach), Lou (Vitória Bohn), Kaká Bezerra (Kaysar Dadour) e os alunos de Parkour acompanham a gravação dos bastidores no estúdio e conferem Pat e Moa realizarem o trabalho já na primeira tentativa do ‘gravando’.

Enquanto o trabalho de dublê acontece, Baby (Fábio Alavez), um dos alunos de Ítalo (Paulo Lessa), se afasta do grupo e telefona para Danilo (Ricardo Pereira) e conta para o marido de Rebeca (Mariana Santos) que Pat e Moa farão uma viagem para um lugar distante onde há uma caverna. A informação falsa plantada por Ítalo era o que ele precisava para confirmar que Baby é, de fato, o informante do vilão.

