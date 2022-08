Walter e Jesse (finalmente) retornam ao mundo de ‘Breaking Bad’ em ‘Better Call Saul’

'Better Call Saul'. Foto: Reprodução Twitter @nextlevel_br

Heisenberg está de volta! Os fãs de ‘Breaking Bad’ finalmente puderam ver seus amados Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) novamente no último capítulo de ‘Better Call Saul’, que já alcançou a história da série de sucesso que a precedeu.

Todos os fãs estavam ansiosos para ver como a dupla de drogas retornaria às telas 9 anos após o final da série e finalmente o fizeram em uma extensão de uma cena de ‘Breaking Bad’.

Se você era fã da série vai se lembrar da cena: Saul Goodman (Bob Odenkirk) é levado à força para o deserto, onde Walter e Jesse o ameaçam para defender um de seus amigos que foi preso pela polícia.

A aparição dos personagens queridos já está disponível na Netflix, no episódio 10 da temporada 6.

Sobre o que é a cena?

Na cena original eles chegam a um acordo, mas a nova versão de ‘Better Call Saul’ mostra o que acontece imediatamente depois e como Jesse conta a Saul detalhes da operação para fazer a famosa metanfetamina azul.

El crossover más esperado por fans de todo el mundo por fin ocurrió en “Better Call Saul”.

Walter White y Jesse Pinkman se dejaron ver en el capítulo 11 de la serie, titulado “Breaking Bad”. pic.twitter.com/oIxA7HDzCZ — FRAIL Enterprises (@FRAIL_E) August 2, 2022

Logo depois, Saul conversa com Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), que lhe conta tudo o que conseguiu descobrir sobre Heisenberg e seu assistente. No final do capítulo, Goodman entra na escola onde Walter trabalha, pouco antes de um encontro que já foi visto na segunda temporada de ‘Breaking Bad’ e que todos conhecemos.

Embora o capítulo ‘Better Call Saul’ termine pouco antes de Saul e Walter se encontrarem, isso não significa necessariamente que nossos amados traficantes retornarão à série. Os seguidores de ‘Breaking Bad’ já sabem como foi esse encontro, já que aconteceu na segunda temporada da série original.

Foi sem dúvida um dos momentos mais esperados pelos fãs de ambas as séries, mas deixa um gosto amargo na boca. A ficção protagonizada por Odenkirk só tem dois capítulos antes de encerrar definitivamente a história do advogado e deixar todos os amantes do mundo de ‘Breaking Bad’ ‘viúvos’.