Repórter quebra item de cenário do ‘Mais Você’ e justifica: ‘A dona do programa que mandou’

A repórter Ju Massaoka, que participa semanalmente do quadro “Feed da Ana”, no “Mais Você”, quebrou um item do cenário nesta quarta-feira (3). “A dona do programa que mandou”, disse a jornalista, em sua defesa.

Tudo começou com a exibição de uma reportagem sobre o dono de uma uma pizzaria em Teresina, no Piauí, que resolveu dar uma lição em um golpista que tentou fazer um pedido usando um Pix falso. Mediante a falta de pagamento, ele mandou entregar ao rapaz uma pizza sem recheio e um suco com sal.

Após Ana Maria Braga, Ju Massaoka e Louro Mané comentarem sobre o assunto, o papagaio afirmou que tinha um presente para as duas. “Para não ficarem tristes com essa história, eu pedi para trazer uma pizza para vocês. Eu desafio vocês a comerem”, disse.

Ju abriu a caixa e se deparou com a comida fake. “Eu posso dar uma mordida?”, questionou.

Ana Maria, então, disse: “Pode jogar no chão, mulher. Não tá vendo que isso é fake? Meu Deus do céu”. E assim a repórter o fez, quebrando a pizza em vários pedaços.

Ana Maria caiu na risada, enquanto o Lourinho dizia: “Não vai quebrar”. Ju correu para se justificar: “A dona do programa que mandou”.

Além da pizza, a produção também preparou um refrigerante de mentira. “Agora você toma. Já que você tá, agora você toma, você começou, agora tem que terminar”, disse a apresentadora do matinal.

Curiosa, Ju Massaoka provou o líquido colorido. “É agua com corzinha”, afirmou. “Não é não, tem mais coisinha”, disse Ana Maria, que logo chamou o intervalo.

O caso do Pix falso

Após um pedido e um suposto pagamento, Robson Costa, dona de uma pizzaria de Teresina, notou no aplicativo do banco uma transferência no valor de R$ 0,01. Ele contou que já estava atento ao golpe após tomar um prejuízo de R$ 300 há cerca de um mês.

A atendente do estabelecimento informou na sequência que não estava conseguindo conferir a entrada de um pagamento de um cliente que havia mandado o comprovante. Eles notaram, então, que se tratava de um documento falso.

O que houve foi o seguinte: com os dados da transferência de R$ 0,01, o homem editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55.

Ao perceber que provavelmente se tratava do mesmo homem que já tinha aplicado o golpe dias atrás, o dono e os funcionários da pizzaria resolveram “trollar” o “espertinho”, entregando uma pizza sem recheio e um suco com sal.

Dono de pizzaria 'trollou' cliente que tentou pagar com Pix falso e enviou suco com sal e pizza sem recheio, no Piauí (Reprodução/Redes sociais)

Quando a entrega foi feita, as suspeitas se comprovaram: as características físicas do rapaz que recebeu o pedido eram semelhantes as do homem que tinha aplicado o golpe anteriormente.

