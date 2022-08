Pantanal: Zuleica e Guta batem de frente e essas foram as reações; confira

Em “Pantanal”, a chegada de Zuleica (Aline Borges) na fazenda de Tenório (Murilo Benício) foi uma das cenas mais esperadas no capítulo desta terça-feira (03), já que a amante reencontrou a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Na cena, após desembarcar do avião e pegar o carro do amado, Zuleica finalmente chega ao local e fica impressionada, além de se sentir perdida e que está invadindo um lugar que não lhe pertence. No entanto, tudo muda quando encontra Marcelo (Lucas Leto), seu primogênito, que já estava morando por lá.

Em seguida, a alegria acaba quando ela vê Guta (Julia Dalavia), filha de Tenório e Maria Bruaca, que não recebe a madrasta muito bem e logo dá uma patada daquelas. Na cena, a enfermeira pergunta se a garota está bem e ela responde que já esteve em melhores momentos.

#Pantanal



"Oi Guta, como vc tá?"



"Já tive melhor"



Se a Guta fizer da vida da Zuleica um pesadelo: pic.twitter.com/nqYaV3XsOT — Luan (@luanziie) August 3, 2022

Vale lembrar que o primeiro embate das duas personagens do remake de “Pantanal” aconteceu quando Tenório levou Guta à casa de Zuleica. Na época, a filha do grileiro disse que queria conhecer os outros dois irmãos, mas acabou brigando feio com a madrasta.

nossa guta ta afiada hein, gostei #Pantanal — tati (@tatibosso) August 3, 2022

Mas, em cenas que ainda vão ser exibidas na novela da Globo, a personagem de Julia Dalavia vai dar uma trégua na rivalidade. Apaixonada por Marcelo, filho de Zuleica, a moça acaba conversando com a nova moradora da fazenda e descobre que o amado é fruto de um estupro e não do relacionamento com Tenório.

“Minha mãe lavava até as roupas sujas que ele trazia da sua casa”

A guta tá afiadíssima

HABLA REGATINHA #pantanal pic.twitter.com/f3pOn8jixg — Renaissance Marruá (@baddiemaandy) August 3, 2022

A notícia fará Guta e Marcelo ficarem mais próximos, mas também trará muito sofrimento ao estudante, já que ele descobre que viveu uma mentira durante toda a sua vida. Por fim, o jovem casal terá um filho e viverá junto.

a guta vai botar a regatinha e fazer a vida da zuleica um inferno #Pantanal pic.twitter.com/cchB9Fn0qr — Lívia (@lviamai) August 3, 2022

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990. A trama deve chegar ao fim em outubro, quando será substituída por “Travessia”, desenvolvida por Glória Perez.

