Pantanal: Zaquieu foge da onça, mas acaba ficando entre a vida e a morte

No remake da novela “Pantanal”, Zaquieu (Silvero Pereira) voltou para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e acabou ficando muito amigo de Alcides (Juliano Cazarré), que é um dos novos peões do local. No entanto, isso pode custar sua vida.

Nos próximos capítulos da trama de Bruno Luperi, o ex-mordomo de Madeleine (Karine Teles) e Mariana (Selma Egrei) acabará levando um tiro no peito e acabará ficando bastante ferido, chegando a acreditar que pode morrer.

Na cena, o personagem vivido pelo ator Silvero Pereira terá um embate com Tenório (Murilo Benício), que está cheio de raiva da família do milionário e, é claro, de Alcides, que virou alvo do grileiro após ser descoberto como amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Pantanal: Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira) são surpreendidos por uma onça (João Miguel Júnior/Globo)

Antes de levar o tiro, Zaquieu promete ajudar Alcides, que já está castrado, na vingança contra o vilão de “Pantanal”, e ao chegar na fazenda do grileiro os planos não saem como planejado e o novo morador do Pantanal acaba levando a pior.

Ao ver o amigo agonizando, Alcides vai socorrê-lo.Neste momento, eles terão uma breve conversa, já que o ex-mordomo quer saber se conseguiu ajudar na vingança e o peão responde que ele foi a “salvação”. Depois, Zaquieu é colocado no barco.

“Ai, Alcides… Eu estou morrendo, eu estou sangrando muito, Alcides. Vou ficar sem nenhuma gota de sangue”, dirá o amigo de Mariana, que acaba ouvindo de Alcides que nada vai acontecer: “Vai nada. Aguenta, que vamos chegar lá”, dirá o peão.

Pantanal: Mesmo castrado, Alcides (Juliano Cazarré) segue com seu plano para matar Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Por fim, Zaquieu chega na fazenda de José Leôncio, onde recebe os cuidados necessários até a sua recuperação.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990. Prevista para acabar em outubro, a produção será substituída por “Travessia”, novela de Glória Perez.

