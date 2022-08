Pantanal: Aliança entre Muda e Alcides ganha mais espaço no remake; entenda

Ao longo da novela “Pantanal” (Globo), Tenório (Murilo Benício) fez muitos inimigos e, em breve, ele vai acabar levando um susto ao descobrir que todos sabem onde ele mora.

Nos próximos capítulos do remake, os personagens de Bella Campos (Muda) e Juliano Cazarré (Alcides) voltam a falar sobre uma aliança para matar o grileiro da novela da Globo. Eles vão se unir a Juma Marruá (Alanis Guillen), que deseja vingança pela morte dos pais.

Após virar um dos peões da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), o amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai procurar Muda para falar sobre a vingança, que ficou esquecida nos últimos tempos. A jovem acaba pedindo a ajuda de Juma, que topa, mesmo sendo pega de surpresa.

Pantanal: Tenório (Murilo Benício), Alcides (Juliano Cazarré) e Velho do Rio (Osmar Prado) (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: Mansão de R$ 18 milhões: Era aqui que Hebe Camargo aproveitava suas férias

Na conversa, Alcides fala que, além dos motivos do passado, agora ele quer vingar o castigo que Tenório deu em Maria Bruaca, que foi expulsa da fazenda e acabou indo morar na chalana. Vale destacar que antes disso, Muda chegou a conversar com Tibério (Guito), que recusou matar o vilão do remake de “Pantanal”.

A morte do grileiro

Nas cenas finais, o ex-marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai brigar com Alcides (Juliano Cazarré), seu ex-funcionário e amante da mãe de Guta (Julia Dalavia). Mas, o grileiro não vai levar a melhor, já que o peão consegue atingir o vilão com uma lança.

No remake da novela Pantanal, Tenório (Murilo Benício) vai se vingar de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) (João Miguel Júnior/Globo)

Ferido, o personagem de Murilo Benício será surpreendido com a aparição de uma sucuri, que deve ser o Velho do Rio (Osmar Prado). Na cena, o bicho vai levar o amante de Zuleica (Aline Borges) para dentro d’água, onde ele será morto.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990. Prevista para acabar em outubro, a produção será substituída por “Travessia”, novela de Glória Perez.

LEIA TAMBÉM: Em vídeo, Guilherme de Pádua diz que não é normal e pede perdão para Glória Perez