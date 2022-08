Mansão de R$ 18 milhões: Era aqui que Hebe Camargo aproveitava suas férias

A mansão de férias de Hebe Camargo (1929-2012) está à venda por R$ 18 milhões. Localizado na praia de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, o imóvel fica de frente para a praia de Tabatinga e dentro de um condomínio de luxo.

Segundo Cauê Matsumo, corretor de imóveis que anunciou a mansão no Instagram, o terreno tem 800 metros quadrados, sendo 360 metros quadrados de área construída. Ao todo, são três suítes no térreo e um hall de entrada com pé direito duplo, já no segundo andar há duas suítes e uma grande varanda.

A casa de luxo, onde Hebe Camargo aproveitava os seus momentos longe das gravações de seu programa no SBT, conta ainda com um jardim de inverno e living com dois ambientes. Na área externa, fica a piscina, que aparece no post do corretor, e um spa, além da área de lazer.

Por fim, a mansão de férias conta uma cozinha planejada e uma lavanderia, que ficam separadas da casa principal.

Privativa, a mansão era um refúgio para Hebe Camargo: “A casa era de um de seus familiares e, durante sua vida, Hebe sempre apreciou os momentos para relaxar em contato com a natureza e cercada da família”, afirma o corretor de imóveis.

Sala da mansão de férias de Hebe Camargo

Mesmo não pertencendo mais aos familiares da apresentadora, a mansão de luxo conta ainda com alguns objetos de decoração que foram escolhidos por Hebe Camargo: “Há muitas histórias e momentos felizes passados pela diva em cada um dos cômodos dessa verdadeira obra prima”.

Marcello Capuano e Hebe Camargo

A apresentadora Hebe Camargo morreu no dia 29 de setembro de 2012, vítima de um câncer de peritônio, que atinge, na maioria das vezes, mulheres pós-menopáusicas.

Raro, o câncer é um tumor raro que se desenvolve ao longo da membrana, que está presente no intestino, fígado, estômago e ovários, entre outros.

