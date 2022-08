Jojo Todynho não quer ser mãe? Entenda o motivo que fez ela mudar os planos

Jojo Todynho no "Jojo Nove e Meia", do Multishow (Divulgação/Globo)

Aos 25 anos, Jojo Todynho revelou que não pretende ser mãe por agora. A revelação foi feita após ela desembarcar em São Paulo para a gravação de seu talk show no Multishow.

Pelas redes sociais, a esposa de Lucas Souza contou aos fãs que colocará o DIU de novo e que focará na carreira e nos projetos que estão surgindo: “Mulherada, é preciso se cuidar e fazer exames de rotina. Eu vou colocar o DIU de volta, já que eu não estou no objetivo de engravidar”, começou a famosa.

Jojo Todynho e Deborah Secco no Baile da Vogue de 2022 (Reprodução/Instagram)

Em seguida, enquanto esperava o carro, ela contou aos seguidores que o foco mudou: “Eu estou em um momento de muito trabalho e eu quero me consolidar nesta nova empresa que eu tô entrando e na minha empresa. Mais para frente eu engravido. Eu queria muito agora, mas eu vou emagrecer para eu fazer a minha cirurgia”, disse a esposa de Lucas Souza.

Mas, mesmo com a mudança de plano, Jojo Todynho segue com sua dieta e os exercícios físicos: “Vou emagrecer para eu fazer minha cirurgia, porque tenho que tirar minha prótese. Ela está encapsulada. Eu estou com fibrose muito grande e tenho que fazer uma retirada. O objetivo que era para engravidar agora é para fazer a cirurgia”.

Jojo Todynho posa ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê (Reprodução/Instagram)

Segundo ela, a cirurgia será para trocar a prótese de 1,5 litro para uma de 750: “É muito grande e eu vou diminuir, além de mudar o formato. Na época, colocaram o efeito cone e não gostei, não é esse que eu quero”.

Vale destacar que no início deste ano, Jojo revelou o motivo para engravidar rapidamente: “As pessoas me veem e falam assim: ‘Você vai engravidar e vão vir dois filhos’. Eu falo: ‘Pelo amor de Deus! Dois ‘baby tody’ eu não vou aguentar. É um sonho, uma dádiva, você poder gerar um fruto e , também, eu tenho medo da minha avó ir embora e não conhecer um bisneto, um filho meu”.

