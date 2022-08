Guardas da realeza têm nomes específicos para membros da família real

Geralmente, as equipes de segurança de personalidades e pessoas famosas têm um trabalho adicional para se livrar de paparazzis principalmente em ocasiões oficiais onde seus chefes famosos estão inseridos. Na realeza britânica ocorre o mesmo.

Segundo uma recente reportagem do Daily Mail, a equipe de segurança da Coroa britânica utiliza codinomes para identificar membros da família real diferentes de seus nomes habituais.

Os codinomes do príncipe William e Kate Middleton são “Danny Collins” e “Daphne Clark”. O príncipe Harry e Meghan Markle, por outro lado, costumavam ser “David Stevens” e “Davina Scott”.

A reportagem do Daily Mail não soube responder se há um significado diferente em cada um dos nomes, mas parece haver um padrão. Tanto o príncipe William quanto Middleton têm as mesmas iniciais codificadas (“D.C.”), junto com o príncipe Harry e Markle (“D.S.”). As siglas representam os títulos oficiais de cada casal: Duque/Duquesa de Cambridge e Duque/Duquesa de Sussex.

Nova casa de Kate e William

Muitos tablóides britânicos têm noticiado que, após uma grande confusão no primeiro semestre deste ano sobre quem moraria na residência Adelaide Cottage, que fica nos terrenos do Castelo de Windsor, onde atualmente vive a Rainha Elizabeth II, finalmente soubemos que a mudança de Kate e William deve ocorrer em agosto ou setembro.

A nova casa dos Cambridge tem quatro quartos, foi construída em 1831, está situada na propriedade de 655 acres de Windsor e não precisará de mais financiamento do contribuinte para reformas, segurança ou pessoal residente.

No entanto, a residência real tem um passado sombrio de mágoa e escândalo. A luxuosa propriedade foi originalmente construída como um retiro para a rainha Adelaide, esposa do rei William IV, em 1831. Mas seis anos depois que a casa foi erguida, o rei faleceu aos 72 anos e a residência caiu em desuso.

O casal não teve filhos, então sua sucessora, a rainha Vitória, que tinha apenas 18 anos, subiu ao trono.

Após a morte de William, foi relatado que Adelaide lutou para visitar a propriedade, enquanto Victoria costumava tomar café da manhã e chá na casa de campo. A Rainha Victoria gostava tanto de Adelaide Cottage que enterrou seu amado cão Dash, da raça King Charles spaniel no local.