Grávida de 8 meses, Viviane Araujo pega fãs de surpresa com ensaio nua e rasga elogios

Viviane Araujo soltou um registro em suas redes que tirou o fôlego de seus seguidores. Em seu processo de gestação de oito meses, a atriz e dançarina evidenciou suas curvas e inseriu a legenda: “Mãe do Joca!” na tarde desta terça-feira (2).

Com olhar espontâneo no cenário e luz suave, o click tirado pela fotógrafa Nila Costa arrancou elogios dos fãs. Viviane exibe seu barrigão com uma pose delicada no registro, além de usar hashtags ressaltando a maternidade.

“Perfeita”, “Deusa”, “Mamãe lindona!”, “Linda”, “Maravilhosa”, “Bela” e “Plena”, foram alguns dos diversos comentários realizados pelos seguidores da dançarina. Além dos fãs, outros artistas deixaram seus elogios à Viviane, como Paloma Bernardi e Sabrina Sato.

“Que mulher linda. Maravilhosa. Como ficou linda grávida. Deus abençoe você e seu filho. Que tenha um parto tranquilo e que seu filho nasça com bastante saúde e sabedoria”, escreveu uma de suas seguidoras no Instagram.

Maternidade e emoção

No final de junho, Viviane Araujo não conteve as lágrimas ao falar sobre seu processo de gestação. A atriz e dançarina mostrou-se animada pela espera de Joaquim, o bebê fruto do casamento com Guilherme Militão.

Próximo de completar oito meses da gestação na época, a mamãe de primeira viagem abordou suas expectativas com lágrimas nos olhos.

“Estou terminando... faltam umas duas semanas para entrar no oitavo mês de gestação. Muito rápido! Daqui a pouco o Joaquim está aqui com a gente. Eu não vejo a hora, não vejo a hora”, disse Viviane Araujo em seu Instagram.

A artista também compartilhou a foto de seu barrigão nas redes e revelou ficar “toda boba” com a aproximação da chegada de Joaquim. “Que coisa linda!”

Atualmente, com oito meses de gravidez, a dançarina e o marido aguardam a chegada de Joca, ansiosos pela maternidade e paternidade.