‘Fiz besteira’, afirma Jéssica ao cometer um crime em Cara e Coragem

Jéssica, personagem de Jeniffer Nascimento na novela “Cara e Coragem”, pode ser vista por alguns fãs da trama como ingênua e atrapalhada, mas ela acabará sendo responsável por um crime.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, ela vai acabar caindo na lábia de Anita (Taís Araújo) e aceitará ajudar a massoterapeuta a dar um sumiço no veículo que a sósia de Clarice (Taís Araujo) utilizou no dia da morte misteriosa da empresária.

Em Cara e Coragem, Jéssica (Jeniffer Nascimento) comete crime (Reprodução/Globo)

Elas vão deixar o carro em um lugar desconhecido e, ao chegar lá, elas fazem questão de passar um pano em cada canto do veículo a fim de não deixar marcas de suas impressões digitais. As personagens também colocam um galão de gasolina dentro e jogam o carro em uma ribanceira, fazendo, então, com que a explosão do mesmo não aconteça imediatamente.

Mas, ao desabafar com Duarte (Kiko Mascarenhas), ela acaba refletindo sobre aquilo que fez e se arrepende: ”Acho que fiz uma besteira. Presta atenção, me ouve. É importante. Não acredito. A gente colocou o galão lá!”, dispara Jéssica, decepcionada.

Ainda na cena da novela “Cara e Coragem”, ela descobre que Dalva (Carol Portes) ainda está sob posse do tal carro, pelo fato de o primo dela ter devolvido por não conseguir quitar o pagamento.

Em Cara e Coragem, Leonardo (Ícaro Silva) e Regina ( Mel Lisboa) ficam noivos (Paulo Belote/Globo)

O crime de Jéssica e Anita está previsto para ir ao ar no capítulo desta quarta-feira (03). Vale destacar que enquanto Anita tenta esconder provas sobre a morte de Clarice, Regina (Mel Lisboa) segue com o seu plano para subir na vida. A vilã e alpinista social da novela da Globo conseguiu ficar noiva de Leonardo (Ícaro Silva) e quer aproveitar cada momento.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

