Este é o motivo pelo qual Príncipe Harry não gostará da temporada 5 de ‘The Crown’

Sabemos que a quinta temporada de ‘The Crown’ está sendo esperada com expectativas muito altas dos fãs da realeza e também dos fãs da trama da Netflix. Isso porque, além da mudança habitual de elenco, que acontece a cada duas temporadas, a série também apresentará os acontecimentos dos anos 1990, incluindo a morte trágica da princesa Diana em um acidente de carro em Paris, no ano 1997.

Dentre os atores que entram na trama estão, Imelda Staunton como Rainha Elizabeth II, Jonathan Pryce como Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, Lesley Manville como Princesa Margaret, Dominic West como Príncipe Charles.

A quarta temporada terminou no final do longo governo de Margareth Thatcher e mostrando também o início dos problemas mais sérios no casamento de Diana e Charles. Uma das últimas cenas é Diana aceitando o status condenado de seu casamento, quando tenta falar com a Rainha durante um Natal em família mas não obtém resposta da monarca.

Charles expressa seu desejo de se separar de Diana, mas a Rainha não o autoriza. A temporada termina com Charles e Diana sendo esclarecidos, onde ambos aceitaram que sua união nunca os deixará mais felizes.

O dilema com o príncipe Harry

Como a quinta temporada da série pretende mostrar um dos momentos mais tristes e trágicos da história da princesa Diana, a biógrafa da realeza, Tina Brown, garante que o príncipe Harry estará entre a cruz e a espada.

Isso porque, após a saída dele e de Meghan Markle da Coroa, no início de 2020, os dois assinaram um contrato milionário com a Netflix. Isso significa que qualquer crítica pública ao programa e ao serviço de streaming pode pegar mal para os seus negócios.

Elizabeth Debicki ou Lady Diana? Mais fotos do set de 'The Crown' foram vazadas e estamos aqui ansiosos para ver a nova temporada! 👀 pic.twitter.com/al3OaQMtV4 — Frenezi (@FRENEZIrevista) October 29, 2021

“Eu não acho que a próxima temporada de ‘The Crown’ será algo que Harry vai aprovar seriamente no sentido de como retrata sua mãe; Não sabemos como isso retratará sua mãe. Mas agora, não há realmente nada que saiu sobre sua mãe que eles gostem”, disse Tina Brown para o The Daily Express.

Sobre o que será a quinta temporada de ‘The Crown’

A quinta temporada da série trará os últimos anos e a morte trágica de Diana em um acidente de carro em Paris em 1997 e se concentra em grande parte no final dos anos 90. Já a sexta temporada encerra a série no início do século 21.

Inicialmente, sempre foi informado que a série terminaria na sexta temporada, mais precisamente nos acontecimentos do ano de 2002, com o falecimento da irmã da Rainha Elizabeth II, a princesa Margareth, e da Rainha Mãe.

Mas agora, ainda de acordo com as informações do The Sun, os criadores do programa parecem ter mudado o final da série final, deixando aberto para uma sequência focada no príncipe Charles e seus filhos William e Harry. Em vez disso, ‘The Crown’ pode terminar com o casamento de Charles e Camilla em 2005.