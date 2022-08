Esta é a rotina pouco convencional da nova escola dos filhos de Kate e William

Após a confirmação dos rumores sobre a mudança de residência de Kate Middleton e do príncipe William, que deixarão o Palácio de Kensington e irão para os terrenos do Castelo de Windsor, também se tem falado sobre a mudança de colégio dos dois filhos do casal que já frequentam a escola: George, 9 anos, e Charlotte, 7 anos.

Os dois foram alunos da Thomas’s School, em Londres, por dois anos e agora irão para uma nova escola. Segundo informações da OK UK, especula-se de que esta nova escola seja Lambrook School.

A nova casa da família é a residência Adelaide Cottage, que fica bem próxima ao Castelo de Windsor, onde a Rainha Elizabeth II reside atualmente, mais precisamente a 40 minutos de carro.

A nova casa dos Cambridge tem quatro quartos, foi construída em 1831, está situada na propriedade de 655 acres de Windsor e não precisará de mais financiamento do contribuinte para reformas, segurança ou pessoal residente.

O começo das aulas

George e Charlotte devem começar a frequentar a nova escola em setembro, mesma época em que, especula-se, Kate e William devem mudar de casa. Ainda segundo a OK UK, os dois devem ingressar no turno da manhã na Lambrook School.

O valor do semestre na Lambrook School é de até 7 mil libras esterlinas, cerca de R$ 45 mil reais, com uma taxa de matrícula de 1.481 libras esterlinas.

A escola recebe tanto meninas quanto meninos e oferece internato semanal e flexível para todos os alunos com idades entre sete e 13 anos, e cerca de 75% participam de alguma forma. Além disso, a escola tem aulas obrigatórias aos sábados

“Mesmo os pais mais locais gostam da ideia de que seus filhos pequenos possam ficar por uma noite quando necessário, isso significa que eles podem dar jantares e ter ressaca sem ter que levar as crianças para a escola no dia seguinte”, disse uma fonte ao The New York Times.