Entenda por que o filme ‘Batgirl’ foi cancelado pela Warner Bros.

A última notícia que soubemos sobre o filme ‘Batgirl’ foi dada em abril deste ano e falava sobre o final das gravações e havia rumores de que a produção chegaria ao catálogo da HBO Max ainda neste ano. Porém, uma decisão repentina dos executivos da Warner Bros. repercutiu mal: o filme foi cancelado para lançamento, tanto nos cinemas quanto no streaming.

De acordo com o New York Post, as exibições de teste foram tão mal recebidas que o estúdio decidiu arquivar o filme quase concluído. A produção, que foi iniciada em novembro do ano passado, parece ter chegado ao fim.

O orçamento do filme era originalmente de $ 70 milhões de dólares, mas precisou ser ajustado para $ 90 milhões por conta de gastos relacionados à pandemia da Covid-19.

O filme estrelava a atriz Leslie Grace e o elenco também incluía Brendan Fraser como o vilão Firefly, J.K. Simmons como Comissário Gordon e Michael Keaton como Batman/Bruce Wayne, reprisando seu papel icônico de ‘Batman’, de 1989, de Tim Burton, e sua sequência.

Uma trajetória polêmica

Durante seu processo de produção, ‘Batgirl’ acabou mudando de diretor, trazendo mais dois nomes: Adil El Arbi e Bilall Fallah, que dirigiu ‘Bad Boys for Life’. Como roteirista foi escolhida Christina Hodson, a escritora por trás de Aves de Rapina (2020) e do próximo longa ‘The Flash’.

A repercussão dos fãs nas redes sociais

Após a divulgação da notícia nos meios que cobrem entretenimento, diversas reações de fãs do DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) foram registradas nas redes sociais, principalmente no Twitter. Veja algumas delas.

O filme da Batgirl foi cancelado? Depois o cara fala que a DC não consegue nem organizar uma festa de aniversário e dizem que é perseguição. — miguel do peewee (@fernandemiguels) August 2, 2022

Batgirl cancelado só tá dando um sinal de que canário negro, zatanna e super choque serão canceladospic.twitter.com/jBr2bgIq0B — REB | voltei gentekkkk (@MCBR25) August 2, 2022

✨Os diretores Adil El Arbi e Billal Fallah descobriram que o filme da #BATGIRL foi cancelado enquanto estavam em Marrocos para o casamento de Adil.



Eles esperavam voltar pra à sala de edição depois do casamento.



via: @Deadline pic.twitter.com/U1DgZjLpXF — DC Comics - Universo (@UniversoDCnauta) August 3, 2022