Em vídeo, Guilherme de Pádua diz que não é normal e pede perdão para Glória Perez

Guilherme de Pádua voltou aos holofotes com o lançamento do documentário que aborda a morte da atriz Daniella Perez e, após ser atacado nas redes sociais, ele decidiu falar sobre o caso e também pedir perdão para a autora Glória Perez, mãe da vítima.

Postado em seu canal no Youtube, o vídeo começa com ele falando sobre ser cristão e os julgamentos que estão surgindo: “Muitas pessoas, inclusive aquelas que se dizem cristãs, estão me julgando e declaram que não acreditam na minha conversão, pois não viram um vídeo meu com um pedido de perdão para a família e para os amigos. As pessoas que sofreram com o crime que eu cometi”, disse o ex-ator.

'Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez'. Foto: Reprodução HBO Max

Em seguida, ele mostra um trecho de uma entrevista feita pelo programa “Pânico” (Jovem Pan), onde o entrevistado usa o termo lacrar e Guilherme de Pádua comenta: “Ainda que pareça estranho para mim um cristão ‘lacrar’ ou julgar que uma outra pessoa não é cristã de verdade, eu não tiro a razão de quem duvida da minha conversão. Eu mesmo, muitas vezes, duvido da minha conversão. Você que é cristão não duvida da sua?”.

Ainda no vídeo, que foi postado nesta terça-feira (02), o pastor diz que não é uma pessoa normal e assume seu erro: “Eu, muitas vezes, acordo e pergunto para Deus se eu creio mesmo ou eu quero de alguma forma amenizar a culpa que eu tenho dentro de mim. Eu tenho tantos pensamentos. Eu não sou uma pessoa normal. Uma pessoa que cometeu um crime tem mil pensamentos que não são comuns”, revelou ele.

Daniella Perez (Foto: HBO Max/Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Zuleica e Guta batem de frente e essas foram as reações; confira

Por fim, Guilherme de Pádua manda um recado para a autora Glória Perez: “Talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Glória Perez, eu te peço perdão por todo sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci”.

Ele também fez o pedido para o ator Raul Gazolla, que era casado com Daniella quando o crime aconteceu: “Raul Gazolla, eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia, você estava lá e se arrastou até a mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo”, declarou.

'Pacto Brutal: O assassinato de Daniella Perez'. Foto: Divulgação HBO Max

No vídeo, Guilherme diz que entende que o pedido de perdão “talvez não vá significar nada”, mas quer deixar registrado: “Nunca na minha vida eu senti algo igual eu senti naquele momento. Nunca. Eu peço perdão aos familiares, aos amigos, a todos que se envolveram com essa história, que se entristeceram, que se revoltaram”.

O documentário

Intitulado “Pacto Brutal”, o documentário sobre a morte de Daniella Perez foi lançado pela plataforma de streaming HBO Max.

A produção inédita traz depoimentos e detalhes sobre o crime cometido por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz em 28 de dezembro de 1992, quando o ex-ator e a filha de Glória Perez trabalharam na novela “De Corpo e Alma”, exibida pela Globo.

O corpo da atriz foi encontrado com 18 perfurações de um punhal em um matagal na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: ‘Encontro’: Modelo é preso por atropelar e matar menor no RJ; vídeo flagrou piloto em alta velocidade