Após cancelamento de ‘Batgirl’, Warner confirma data de estreia de ‘Coringa 2′

Uma semana agitada para os fãs da DC: após o cancelamento repentino de “Batgirl”, a Warner Bros. confirmou a data de estreia da sequência de “Coringa”.

Segundo a revista Variety, “Joker: Folie à Deux” (“Coringa: Loucura à Dois”, em tradução livre) chega às salas de cinema dos Estados Unidos em 4 de outubro de 2024.

Joaquin Phoenix retorna para o papel principal, enquanto Todd Phillips regressa para a cadeira de diretor. O novo filme está sendo escrito pelos mesmos roteiristas do primeiro filme, Scott Silver e o próprio Todd Phillips.

Os rumores da sequência de “Coringa” rondam Hollywood desde 2019, quando foi divulgado que o longa estava no horizonte do estúdio com Phoenix no papel principal.

“Coringa” estreou nos cinemas em 2019 e rendeu 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Se tornou o filme para maiores de 18 anos mais lucrativo da história do cinema, ultrapassando “Deadpool”.

Além disso, foi bem aclamado entre os fãs e ainda rendeu dois Oscars ao Universo DC: Melhor Ator, para Joaquin Phoenix, e Melhor Trilha Sonora Original.

Existem rumores que a história se desdobrará em uma trilogia - entenda aqui.

Cancelamento de Batgirl

Em abril deste ano, “Batgirl” anunciava a finalização de suas gravações. Rumores apontavam que a produção chegaria ao catálogo da HBO Max ainda este ano. Porém, uma decisão repentina dos executivos da Warner Bros. repercutiu mal: o filme foi cancelado para lançamento, tanto nos cinemas quanto no streaming.

De acordo com o New York Post, as exibições de teste foram tão mal recebidas que o estúdio decidiu arquivar o filme que estava em fase de pós-produção.

O orçamento do filme era originalmente de $ 70 milhões de dólares, mas precisou ser ajustado para $ 90 milhões por conta de gastos relacionados à pandemia da covid-19.

Leia também: Maranhense viraliza ao fazer versão em português para novo hit de Rosalía