Saiba quais são os carros de luxo de Deolane Bezerra, apreendidos pela Justiça que tiveram pedido de devolução negado

Deolane Bezerra perdeu a ação judicial que buscava recuperar os carros de luxo apreendidos de sua casa, em consequência de uma investigação policial sobre seu suposto envolvimento em esquema de pirâmide. Durante a ação, foram levados diversos pertences da influenciadora digital e advogada, dentre cadernos, agendas com anotações, computadores e relógios de grife, além de um aparelho celular

O Ministério Público de São Paulo alegou que os automóveis poderiam ter sido obtidos com dinheiro do suposto esquema de lavagem, segundo informações do colunista Gabriel Perline, do iG Gente. A juíza Thais Fortunato Bim, do Tribunal de Justiça de São Paulo, teria acatado o pedido e negou a devolução dos itens apreendidos até o fim das investigações.

“Indefiro, por ora, os requerimentos formulados, pela restituição dos bens apreendidos ou pela nomeação da requerente como depositária fiel dos bens”, disse Thais no despacho.

Carros de luxo da influencer apreendidos

Embora não listados entre os itens de apreensão determinados pela Justiça, dois automóveis da advogada foram confiscados pelas autoridades. Um Land Rover avaliado em R$ 648,2 mil e um Porsche Carrera C de R$ 985 mil foram os carros levados pela polícia durante a ação ocorrida no mês de julho.

Após o mandado de busca em sua residência, Deolane havia se manifestado na época e afirmou que nada de ilícito havia sido encontrado.

“Porque no mandado de busca e apreensão expedido pela juíza, ela fala que sejam apreendidos objetos de origem ilícita, nada disso foi encontrado na minha casa, celulares e computadores. Ou seja, apreensão de veículos não tem no mandado de busca e apreensão. A meu ver, houve excesso da autoridade policial, mas estou bem tranquila porque é tudo declarado. Do mesmo jeito que foi, irá voltar”, explicou Deolane.

