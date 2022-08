Romance? Essas são as mensagens carinhosas entre Lucas Leto e Julia Dalavia

Como vimos em muitos momentos, os bastidores do remake de “Pantanal” mostraram como todos trabalharam com muita energia e construíram ao longo das gravações uma forte amizade. Agora, com o fim chegando, o elenco vai se despedindo de seus personagens e demonstrando esse carinho para os fãs da trama.

Recentemente, os atores Julia Dalavia e Lucas Leto, que interpretam o par romântico Guta e Marcelo, usaram as redes sociais para trocar mensagens carinhosas e, é claro, deixaram uma pulguinha atrás das orelhas de quem torce pelo casal.

Em uma foto postada por Lucas em seu perfil no Instagram, o ator aparece acompanhado de Julia em um dos cenários usados durante as filmagens no Mato Grosso do Sul. Na imagem, o ator aparece ao fundo e ela, que está com metade do rosto aparecendo, na frente.

Na legenda, Lucas Leto escreveu: “Minha parceira, essa é uma declaração de amor. Julia é uma das atrizes mais brilhantes da nossa geração, o olhar dela é fascinante e generoso. Às vezes uma senhorinha dando dicas de saúde e outras uma menina inquieta. Obrigado por caminhar junto comigo nesse grande desafio”, elogiou o ator, que interpreta o filho de Zuleica (Aline Borges).

Nos comentários, Julia Dalavia retribuiu o elogio e disse: “Meu amigo, parceiro. “Senti teu abraço daqui. Que delícia imaginar com você todo dia. Que prazer. Amo você, Lucas”.

A foto e as mensagens de carinho deixaram os fãs do casal do remake de “Pantanal” agitados. Uma seguidora disse que amava os dois e a novela. Já outra disse que eles eram perfeitos.

A chegada de Zuleica

No capítulo desta terça-feira (02), Zuleica, personagem de Aline Borges, vai chegar na fazenda de Tenório (Murilo Benício). Além da amante, Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos) vão se encontrar com Marcelo (Lucas Leto).

Pantanal: Zuleica (Aline Borges), Marcelo (Lucas Leto), Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Caue Campos) vivem juntos com Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Depois que Maria (Isabel Teixeira) deixou a fazenda, ela acaba concordando em ir com os filhos para o Pantanal. Mas, a convivência não será perfeita, já que ela terá que lidar com Guta, que segue morando com o pai.

Logo após sua chegada, a enfermeira, que sempre prezou por sua independência, se vê encurralada em um trabalho doméstico sem fim.

