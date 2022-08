Romance em Cancún e bolsa de luxo: JoJo Todynho e a vida financeira do marido

Na última semana, Jojo Todynho criticou as falas do ator Caio Castro e também enalteceu o marido, o militar Lucas Souza. Mas, após diversos meses lendo e o oficial do exército era sustentado por ela, a famosa resolveu mostrar um presente que ganhou do amado e revelou como ele pagou.

Nas redes sociais, a contratada da Globo apareceu com uma bolsa da marca Believe Schutz, que custa R$ 1,2 mil e foi dada de presente por Lucas: “Acertei ou não acertei?”, perguntou o jovem e Jojo respondeu: “Acertou, gostei. Essa bolsa é linda”.

Em seguida, a apresentadora do “Jojo Nove e Meia”, do Multishow, voltou a falar sobre os boatos que sustenta o marido: “Uma fulana aí postou nos stories dela que eu banco meu marido. Eu vou refrescar a memória das pessoas. Meu marido é oficial do exército. Meu marido cursa duas faculdades”, disse a famosa.

Jojo Todynho adere ao "round glúteos", procedimento estético para deixar o bumbum mais durinho (Divulgação)

Aos fãs, a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ contou ainda que acredita que há pessoas boas no mundo e que nem sempre um relacionamento é baseado em dinheiro: “Eu acredito em um mundo onde existem pessoas honestas que não precisam se relacionar por conta de dinheiro. Sou uma mulher bem resolvida, milionária e que sempre trabalhei para ir atrás do meu. Nenhum homem nunca conseguiu nada de mim”.

LEIA TAMBÉM: Jove quer derrubar, mas tapera pode virar um lugar sagrado em Pantanal; entenda

Em outro momento, Jojo voltou a falar da vida e da carreira de Lucas Souza. Segundo ela, o marido ganha R$ 8 mil: “Se uma pessoa que ganha muito mais do que um salário mínimo e cursa Economia não souber administrar seu dinheiro, tá ferrado, né? Desculpa, eu conheci meu marido em Cancún, tá? Se ele fosse duro, meu amor, ele não estaria em Cancún”.

Jojo Todynho e Lucas Souza em clima de romance (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que além de trabalhar como militar, Lucas Souza segue atuando como influenciador digital. Desde que começou a se relacionar com Jojo, ele cresceu o número de seguidores nas redes sociais e, aos 21 anos, chegou a 1 milhão de seguidores no Instagram, que já está verificado.

Além disso, Lucas assinou com a agência do jornalista Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, que cuida da carreira da amada e de outros famosos, como Rafinha Bastos e Cesar Filho.

LEIA TAMBÉM: Isis Valverde deixa a TV Globo e escreve ‘carta aberta’ aos fãs e amigos; confira