Paulo André e Pedro Scooby se envolvem em golpe e fãs são alertados

A vida de Paulo André mudou bastante depois que ele deixou o “BBB 22″. Mas, além de ficar mais conhecido e ganhar dinheiro com publicidades, o atleta também se tornou alvo de golpistas.

Nesta segunda-feira (01), o famoso, disse que foi vítima de um golpe. Em suas redes sociais, o vice-campeão do “Big Brother Brasil 22″ contou aos fãs que foi vítima de um golpe por meio do Whatsapp. Segundo ele, os criminosos pediram mais de R$ 6 mil.

Nos stories do Instagram, Paulo André disse que tudo começou quando alguém se passando por ele pediu dinheiro para Pedro Scooby, que também participou do reality show da Globo. Na ocasião, o perfil falso, pediu um Pix no valor de R$ 6.850 e disse que, em seguida, retornava o valor.

Amigos fora do BBB 22, os atletas seguem conversando e participando de eventos (Reprodução/Globo)

“Rapaziada, estão se passando por mim no Whatsapp. É golpe”, disse Paulo André, alertando os fãs e os amigos.

Em seguida, o atleta contou como descobriu que tinham clonado sua conta no aplicativo de conversa e afirmou que o amigo acreditou e chegou a mandar um “eu te amo na mensagem”: “Pô, tu meteu um ‘eu te amo pro maluco do golpe’”, disse o atleta, rindo da situação.

Por fim, o ex-marido da atriz Luana Piovani se defendeu e disse que pensou realmente que era o atleta: “Eu pensei que era você”, rebateu o ex-brother.

Arthur Aguiar desmente boatos nas redes sociais Instagram (Reprodução)

Além desta confusão, Paulo André está envolvido em outro problema envolvendo Arthur Aguiar, vencedor do “BBB 22″, e Maíra Cardi. No centro desta briga está a hipótese de que o ator teria ignorado o velocista em um aplicativo de mensagens.

A notícia foi desmentida pela esposa de Arthur e criticada por Sônia Abrão, no programa “A Tarde é Sua” (RedeTV!). Na última sexta-feira (29), a apresentadora chamou o ex-BBB de duas caras: “A gente viu uma nova treta essa semana com a Maíra Cardi, envolvendo o Arthur e o P.A. Porque o P.A. participou de um podcast, e ele, fingido e falsinho como sempre foi durante o ‘BBB 22′ com o Arthur, agora ele quer dar um de bonzinho, ele acha que as pessoas não têm memória”.

