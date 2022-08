Pantanal: Alcides vai ter um novo órgão genital? Entenda o que acontece

Presente desde a versão original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, a castração de Alcides (Juliano Cazarré) é um dos momentos mais pesados de “Pantanal”. Mas, ao que tudo indica, o remake da novela terá algumas mudanças, já que o público não verá a cena completa e o mistério tomará conta.

Na novela da Globo, Tenório (Murilo Benício) vai se vingar de seu ex-funcionário como aconteceu na trama exibida pela extinta TV Manchete. No entanto, um milagre deve ocorrer após a castração e, com isso, o órgão genital do peão vai “nascer de novo”.

Pantanal: Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira) são surpreendidos por uma onça (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, vale destacar que na versão original, de 1990, Tenório amarra Alcides e acaba arrancando o órgão genital dele com um facão. Mas, no final da novela, o amante de Maria Bruaca descobre que a castração não deu certo: “Ele me sangrou daquele jeito, Maria, mas ele não me ‘capou’, não”.

Já no remake de “Pantanal”, a cena não será tão sangrenta e ninguém verá o personagem de Murilo Benício usando o facão. Segundo o Notícias da TV, tudo será sob a perspectiva de Maria Bruaca, que estará presa em um cômodo da casa e ouvirá os gritos de Alcides.

LEIA TAMBÉM: ‘Encontro’: Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso formalizam queixa de racismo contra portuguesa

Ainda segundo o site, na reta final da novela das nove, assim como aconteceu na primeira versão, Alcides perceberá que não foi castrado e o casal vai comemorar o fato.

Ângelo Antonio interpretou Alcides na primeira versão de Pantanal, em 1990 (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que durante o “Mais Você”, de Ana Maria Braga, o ator Juliano Cazarré já tinha dito que a cena seria diferente da original: “Vai ter modificações, mas acho que mantém o peso do que aconteceu com o Alcides. Ele sai muito devastado do que ele vai passar, mas acho que vai ser menos gráfico, menos sangue do que na outra”.

Ele ainda contou que o mistério seguiria na trama da Globo: “Será mais misterioso, dá a oportunidade das pessoas construírem na cabeça delas, mas também não posso adiantar muita coisa”, disse o famoso.

LEIA TAMBÉM: Paulo André e Pedro Scooby se envolvem em golpe e fãs são alertados