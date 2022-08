Jove quer derrubar, mas tapera pode virar um lugar sagrado em Pantanal; entenda

Em “Pantanal”, a tapera, lugar onde Juma Marruá (Alanis Guillen) morou durante toda a sua vida, é um dos maiores problemas para Jove (Jesuíta Barbosa) e para toda sua família, que não entendem o motivo que faz a menina-onça querer morar lá, mesmo casada com o herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Mas, após um casamento luxuoso e uma separação de casas, já que Juma decide morar na tapera, o sobrinho de Irma (Camila Morgado) vai querer que a casa da amada vá para o chão, já que acha que desta maneira ela voltará a morar na fazenda.

Juma (Alanis Guillen) defende sua tapera em Pantanal (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que essa decisão será tomada, também, após ele descobrir que a esposa também morou com José Lucas (Irandhir Santos), que é cunhado dela e “inimigo” de Jove. Por isso, o rapaz pede para Zé Leôncio derrubar o casebre, mas isso não vai acontecer.

Na reta final da novela da Globo, o casal protagonista de “Pantanal” vai acabar se acertando e voltarão a viver na fazenda de Zé Leôncio, mas a casa de Juma e Maria Marruá (Juliana Paes) deve virar um lugar sagrado, já que foi neste local que apareceu o Velho do Rio (Osmar Prado) e também a onça Marruá, que seria a reencarnação da mãe da mocinha.

No remake de Pantanal, José Leôncio (Marcos Palmeira) tranca Juma (Alanis Guillen) na fazenda e ela quebra o quarto de Jove (Jesuíta Barbosa) (João Miguel Júnior/Globo)

Nas redes sociais, os fãs da versão atual da novela de Benedito Ruy Barbosa pedem para que o apresentador Luciano Huck reforme o casebre no quadro “Lar Doce Lar”, que foi ao ar durante anos no “Caldeirão”. Segundo a brincadeira, a reforma da casa seria a solução do maior problema do casal, que vive brigando e se separando.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa. O último capítulo está previsto para outubro, quando a trama será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

