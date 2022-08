Isis Valverde deixa a TV Globo e escreve ‘carta aberta’ aos fãs e amigos; confira

Após 17 anos de contrato exclusivo com a Globo, a atriz Isis Valverde deixou a emissora carioca e decidiu contar, nesta segunda-feira (01), o motivo que fez ela tomar essa decisão.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a famosa compartilhou uma carta aberta, que estava acompanhada de diversas fotos de personagens e momentos vividos no Projac, no Rio de Janeiro.

No post, a atriz disse que nunca pensou que este momento iria chegar: “Nunca pensei que estaria pronta pra essa ‘carta aberta’. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos!”.

Isis Valverde contou aos fãs que enxerga a Globo como uma casa: “Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos”, escreveu ela.

O post, que atingiu muitas curtidas, finaliza com Isis revelando que a Globo foi uma escola e, também, um local de amadurecimento profissional: “Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer! Mas, esse texto não é um adeus e sim um ‘até breve’, as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos!”.

A história de Isis Valverde na Globo começou em 2006, quando ela interpretou a misteriosa Ana do Véu, na novela “Sinhá Moça”. Depois, em 2007, a mineira foi escalada para “Paraíso Tropical”, onde interpretou a garota de programa Telminha. Nesta última, ela fez apenas uma participação especial e esteve em 10 capítulos.

Nos anos seguintes, Isis esteve nas novelas “Beleza Pura” (2008), “Caminhos da Índia” (2009), “Ti Ti Ti” (2010), “Avenida Brasil” (2012), “Boogie Oogie” (2014), “A Força do Querer” (2017) e “Amor de Mãe” (2019/21). Ela foi chamada também para interpretar nas séries “As Brasileiras” (2012), “O Canto da Sereia” (2013) e “Amores Roubados” (2014).

