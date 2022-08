Intérprete de Louro Mané se descuida e mostra parte do corpo no ‘Mais Você’; web comenta

O intérprete de Louro Mané, Fabio Caniatto, se descuidou por um instante no “Mais Você” desta terça-feira (2) e deixou sua mão aparecer ao vivo.

Ana Maria Braga provava queijos artesanais quando foi surpreendida por um pedido do “neto”. “Ana Maria, sacanagem! Tá aí do lado, mastigando, mastigando, mastigando, e o coitadinho do papagaio aqui”, disse o boneco.

A loira, então, esticou a mão para lhe entregar um pedaço de queijo, mas, nesta hora, a mão de Fabio também apareceu na bancada.

Telespectadores não deixaram de notar a “gafe” e logo foram às redes sociais comentar. “Achei que era assombração”, disse um deles no Twitter.

E por falar em gafe...

A produção do matinal da TV Globo exibiu ontem um VT com imagens de um macaco enquanto a Ana Maria falava sobre o caso de racismo contra os filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi e Bless, em Portugal no último fim de semana. Mais tarde, em sua conta no Twitter, a apresentadora revelou que o culpado foi identificado e demitido.

'Mais Você' exibe macaco ao falar sobre racismo (Reprodução/TV Globo)

“Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”, escreveu.

A apresentadora também fez um vídeo de desculpas e o compartilhou no Instagram. “É meu sincero pedido de desculpas. O VT entrou errado e isso é um erro que simplesmente não pode ser tolerado! Racistas não passarão”, disse, na legenda.

Veja o que Ana Maria Braga disse:

