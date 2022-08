Cara e Coragem: Após cair em golpe, Andrea Pratini pode ser vista como ingênua

Em “Cara e Coragem”, Duarte (Kiko Mascarenhas) ataca mais uma personagem usando o nome de Bob Wright. Em cenas que ainda vão ao ar, o trapaceiro pode acabar sendo descoberto ao tentar enganar uma personagem nada boba.

Na novela da Globo, o faxineiro, que está se passando por milionário, vai se envolver com a atriz Andrea Pratini (Maria Eduarda de Carvalho), que já surgiu namorando Moa (Marcelo Serrado). Na cena, eles se conhecem em um badalado bar e o charlatão contará várias mentiras e, desta forma, acaba ficando em xeque na trama de Claudia Souto.

Nesta terça-feira (02), os personagens de “Cara e Coragem” estarão em um badalado bar carioca, quando começam a conversar sobre muitos assuntos. Querendo conquistar a famosa atriz, ele diz que está apaixonado: “Eu também estava apaixonada até ontem, sei lá. Acho que não estou mais”, rebaterá a artista. Em seguida, o amigo de Jéssica (Jeniffer Nascimento) mantém a mentira e afirma: “Então não era um grande amor”.

Cara e Coragem: Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado) e Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) (Reprodução)

O clima de romance será visto por Hugo (Rafael Theophilo), melhor amigo de Andrea Pratini, que está acompanhando a personagem da novela, mas acaba dando um perdido nela: “Oi. É… Demorei tanto assim? Já fez até amizade?”, questiona ele, ao ver os dois dando risada.

Na cena, que vai ao ar nesta terça-feira (02), o vigarista de “Cara e Coragem” consegue convencer a atriz e Hugo e acaba sendo convidado para ficar com eles durante toda a noite, mas Hugo dirá que não há espaço, fato este que fará com que ela escolha ficar com o cara de pau à sós.

Em Cara e Coragem, Bob Wright acaba entrando em um novo problema (Divulgação/Globo)

“Então, eu vou continuar aqui no bar, tomando meus bons drinques com Bob Wright”, avisará ela, deixando o loiro perdidamente apaixonado.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

