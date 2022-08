‘Aquaman 2′ terá presença de Ben Affleck, garante Jason Momoa

Em 2019, Ben Affleck deu más notícias a todos os fãs do DC Extended Universe (da sigla em inglês DCEU) ao anunciar que deixaria o papel de Batman nos filmes de super-heróis da franquia. Mas nem tudo está perdido! O amado ator mais uma vez interpretará Bruce Wayne no próximo filme do Aquaman.

A notícia foi dada pelo próprio Aquaman (Jason Momoa), depois que um grupo de fãs visitando os estúdios da Warner viu Affleck no set.

“Bruce e Arthur REUNIDOS (Curry, a identidade de Aquaman)”, escreveu ele no Instagram, junto com uma foto dos dois. “Eu te amo e sinto sua falta Ben. Quem visitou os estúdios deu uma boa olhada na parte de trás. Eles descobriram todas as grandes coisas que estão por vir para ‘AQUAMAN 2′”, comentou o amado ator.

Até recentemente, sabia-se que Ben Affleck apareceria pela última vez como Batman em ‘The Flash’, que tem estreia programada para junho de 2023. O próprio ator disse que nessa produção foi onde ele mais gostou do personagem, e agora ‘Aquaman e o Reino Perdido’ é adicionado à lista de filmes em que ele aparecerá.

Os fãs ficaram surpreendidos

Esperava-se que Ben Affleck fosse substituído por Michael Keaton, que já interpretou o personagem no clássico filme de 1989, e sabe-se que ele aparecerá na série ‘Batgirl’, por isso a notícia de que Affleck voltará ao papel pegou os fãs de surpresa.

Mas a explicação pode estar nas datas. ‘The Flash’ tinha data de lançamento para este ano, primeiro em junho e depois em novembro, mas finalmente ficará para junho de 2023, enquanto ‘Aquaman e o Reino Perdido’ será lançado primeiro nos cinemas durante o mês de março.

“We have to stand together.” Happy Birthday, Ben Affleck! pic.twitter.com/SRb5igtVRW — Batman v Superman (@BatmanvSuperman) August 15, 2020

Essa mudança parece ser a razão pela qual Ben Affleck será trazido de volta ao personagem, de acordo com o crítico de cinema Grase Randolph, que disse que “uma fonte” disse a ela que o ator tinha que retornar ao papel porque o novo filme do Aquaman foi antecipado ao site Tomatazos.com .

Ainda não sabemos quantas cenas em ‘Aquaman 2′ Affleck vai aparecer, mas sabemos que, além de Momoa, veremos o retorno de atores como Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison e Nicole Kidman.