VÍDEO: Imagens de Kate Middleton e príncipe William curtindo uma festa viraliza no TikTok

Antes de completarem 40 anos, terem uma família constituída e mostrarem um lado mais sério e contido nos compromissos reais, o príncipe William e Kate Middleton já tiveram 20 e poucos anos e já curtiram muitas festas. Um vídeo em particular, que mostra fotos dos dois saindo de festas quando eram mais jovens viralizou no TikTok.

O vídeo, que até o fechamento deste texto já somava 5 milhões de visualizações, mostra imagens de William e Kate na cidade aproveitando o tempo com amigos e viu o casal elogiado na seção de comentários como “normal” e “espírito livre”.

Veja abaixo:

O vídeo, intitulado “party hard like normal young people”, da tradução livre para o português “festejando como gente jovem normal”, mostra imagens feitas no início dos anos 2000, antes do casal se casar em 2011. Nessa época, depois de se formar na universidade onde se tornaram um casal, Kate estava trabalhando em Londres e William estava treinando na a academia militar de Sandhurst.

Veja também: Kate Middleton parece ter admitido que não terá mais filhos

Dentre os vários comentários, há seguidores que descreveram suas impressões como “casais que deliram juntos permanecem juntos”.

Uma imagem do vídeo mostra Kate, na parte de trás de um táxi, depois de uma festa tirando uma imagem desafiadora do fotógrafo com sua câmera de telefone. “Eu amo como Kate tirou uma foto dos paparazzi”, escreveu um usuário.

Realeza no TikTok

De acordo com um levantamento da Newsweek, o conteúdo relacionado aos membros da realeza britânica nesta rede social tem se popularizado e aproveitado a popularidade de produções de cinema e de TV nos últimos anos, como a série ‘The Crown’, da Netflix.

Em 2021, 49% dos usuários do TikTok tinham menos de 30 anos, de acordo com dados fornecidos pela Statista. Desses 49%, 25 tinham entre 10 e 19 anos. Essa exposição fez com que vários jovens se envolvessem com conteúdo sobre membros da família real que pode ter ocorrido antes de eles nascerem.

Perseguição da imprensa

Apesar da aparência tranquila dos dois nas imagens, lembremos que Kate e William foram duramente perseguidos pelos paparazzis na época, principalmente no período em que eram namorados e depois anunciaram o noivado.

A autora sobre realeza e ex-editora da Vanity Fair, Tina Brown, do recém-lançado ‘The Palace Papers: Inside the house of Windsor, the Truth and the Turmoil’, explica que Kate estava constantemente sob os holofotes onde quer que fosse, incluindo boates.

“Kate foi perseguida implacavelmente em Londres. Ela foi perseguida quando deixou seu apartamento em Chelsea de maneiras que lembram o assédio da jovem Lady Di”, escreveu ela, destacando os paralelos às vezes muito reais entre o tratamento da mãe e da namorada de William pela mídia.

Isso incluiu um incidente em outubro de 2007, onde em “um eco horrivelmente irônico do passado” os paparazzi “perseguiram” o carro do casal “quando Kate deixou uma boate com William”.