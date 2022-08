‘The Witcher’ pausa gravações por suposto teste positivo para Covid-19 de Henry Cavill

'The Witcher'. Foto: Reprodução Imdb

‘The Witcher’, uma adaptação em live-action da série de livros que acabou gerando uma série de videogames, já havia interrompido a produção da sua segunda temporada, em 2020, no início da pandemia. A série teve sua continuidade apenas em 17 de dezembro de 2021, com a estreia da temporada 2.

Tudo indica que a Netflix novamente precisou suspender as filmagens da terceira temporada também devido ao COVID-19. De acordo com a plataforma de streaming, a produção “pausou devido ao COVID e estaremos funcionando assim que for seguro fazê-lo”.

Há rumores de que Henry Cavill, que interpreta o personagem principal Geralt de Rivia, tenha testado positivo, mas estes permanecem não confirmados. A informação foi dada pelo site de entretenimento GamesRadar.

Sobre o que é ‘The Witcher’

‘The Witcher’ se passa em um mundo de fantasia medieval e segue a história de Geralt de Rívia (Henry Cavill), um dos últimos bruxos restantes na Terra. Ele busca encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens.

Geralt se torna conhecido por ser um destemido andarilho e caçador de monstros, dotado de capacidades físicas sobrenaturais.

Desprezado pela sociedade, ele tem um código moral próprio. Na trama da série, os caminhos de Geralt se entrelaçam com o de duas mulheres: a Princesa Cirilla (Freya Allan) e a feiticeira Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra). Além disso, o herói é seguido pelo cantor Jaskier (Joey Batey).

Sobre a terceira temporada de ‘The Witcher’

A terceira temporada começa de onde a segunda parou: com Geralt escondendo a princesa Ciri de Cintra, determinado a proteger sua família recém-reunida contra aqueles que ameaçam destruí-la. Ciri, Geralt e Yennefer acabam presos em um campo de batalha de corrupção política, magia negra e traição.

Ainda não foi divulgada a data de lançamento para a terceira temporada de ‘The Witcher’, embora provavelmente deva acontecer em algum momento de 2023.