‘Mais Você’ comete gafe e mostra VT de macaco ao falar sobre caso de racismo contra filhos de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank

A produção do “Mais Você” cometeu uma gafe daquelas nesta segunda-feira (1º) ao exibir um VT com imagens de macacos enquanto Ana Maria Braga falava sobre o caso de racismo contra os filhos de Bruna Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi e Bless, em Portugal no último fim de semana.

A loira abriu o programa falando sobre a situação enfrentada pela família de famosos e prestando sua solidariedade. Em seguida, mencionou a matéria exibida pelo “Fantástico” ontem e chamou um vídeo de uma fala de Giovanna sobre o caso. Em vez disso, porém, o matinal mostrou imagens de um macaco.

Ana Maria logo se explicou. “Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou”, disse.

No Twitter, o erro não passou desapercebido. Confira alguns comentários:

Esse “vt errado” de macacos enquanto a Ana Maria Braga falava sobre o caso de racismo com os filhos da Giovanna Ewbank, ela claramente desconfortável 🥴pic.twitter.com/I9kfFHAZhg — Walber Sousa (@walbersousaa) August 1, 2022

Que gafe foi essa no #MaisVoce

E ainda falam que é algo da nossa cabeça. Deu para ver a cara da @ANAMARIABRAGA sem graça 🤦🏿‍♀️ — Suanne Oliver (@SuanneOliver11) August 1, 2022

ANA MARIA BRAGA COMETE ERRO AO VIVO NO PROGRAMA MAIS VOCE DE HOJE AO PASSAR VT DE MACACOS

VIDEO COMPLETO: https://t.co/OP7bJ6pgZP pic.twitter.com/8qaQoUoAUQ — Paulinho TV (@PauloRo89548197) August 1, 2022

Bicho, pesado esse negocio que rolou na Ana Maria Braga hein. Cade a produçao se pronunciando? — Brina (@carvalhobrina) August 1, 2022

Entenda o caso de racismo contra Titi e Bless

Os pequenos Titi e Bless, que são negros, foram alvos de ofensas e xingamentos por parte de uma mulher branca em um restaurante em Portugal no último sábado (30). Ela foi presa.

A família estava em um restaurante quando uma cliente atacou verbalmente as crianças, de 7 e 9 anos. Uma família de turistas angolanos, que estava perto, também sofreu ofensas.

Giovanna confirmou que discutiu e chegou a dar um tapa na agressora. “Ela começou a xingar as crianças, Titi e Bless, e também uma família de angolanos que estava no restaurante. O Bruno saiu da mesa, foi até o gerente e mandou chamar a polícia. Eu vi uma movimentação estranha, eu vi que a família de angolanos estava um pouco acuada, aí eu comecei a entender que era algo racial. Eram ofensas racistas. Ela dizia ‘pretos imundos, voltem para África’”, relatou.

Em entrevista exclusiva ao Fantástico, os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falaram sobre o episódio em que dois filhos do casal, Titi e Bless, foram vítimas de racismo em uma praia de Portugal: https://t.co/Qf96ZcEdN3 #Fantastico — Fantástico (@showdavida) August 1, 2022

LEIA TAMBÉM: