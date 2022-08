Fã de Rihanna, Jojo Todynho cobra música da artista: ‘Chateada com Riri’ (Reprodução/Redes Sociais)

Durante passagem em São Paulo neste fim de semana, Jojo Todynho registrou diversos stories em seus Instagram, com direito a música no carro, trajeto e até mesmo sua produção pós-banho. Nesta segunda-feira (1), a cantora usou seu perfil para fazer um desabafo.

“Bom dia. Chateada com Riri”, disse Jojo, em relação à Rihanna. O último lançamento musical da cantora internacional ocorreu em janeiro de 2016. Desde então, a estrela pop vem se dedicando às suas marcas de cosméticos e moda, Fanty Beaty e Savage X Fenty. “A gente viu uma reportagem falando que ela está bombando aí.”

Grávida do rapper A$AP Rocky, Rihanna deu à luz ao seu primeiro filho no dia 13 de maio, em Los Angeles, segundo o TMZ. Ao falar sobre a gestação da cantora, como uma possível razão para ela prolongar seu trabalho musical, Jojo Todynho disse:

“Ela não ‘tá’ morta não, ela está ótima meu amor. Por nove meses ela curtiu à beça aí, vários looks de gestante, inspiracionais. Que isso? Bad Ri, não faz isso com seus fãs”, brincou a campeã de ‘A Fazenda’ 2020.

Na última sexta-feira (29), a cantora e ex-participante de ‘A Fazenda’ usou seu perfil nas redes para desmentir as acusações recebidas sobre sustentar Lucas, seu marido militar.

“Uma fulana aí postou nos stories dela que eu banco meu marido. Eu vou refrescar a memória das pessoas. Meu marido é oficial do exército. Meu marido cursa duas faculdades”, afirmou Jojo em seu Instagram.

“Eu acredito em um mundo onde existem pessoas honestas que não precisam se relacionar por conta de dinheiro. Sou uma mulher foda, bem resolvida, milionária, sempre trabalhei para ir atrás do meu. Nenhum homem nunca conseguiu nada de mim”, continuou.

Lucas recebe um salário de 10,8 mil reais, além de usar suas redes sociais para divulgação de marcas como outra fonte de renda. Com 1 milhão de seguidores em seu Instagram, o militar assinou com a mesma agência de Jojo Todynho, esposa com quem se casou em janeiro deste ano.