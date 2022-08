Esta é a verdade sobre a ausência de Meghan e Harry em reunião familiar com a Rainha

Depois de que notícias foram divulgadas na imprensa britânica de que a Rainha Elizabeth II teria convidado Meghan Markle, o príncipe Harry e seus dois filhos para passarem algumas semanas com ela em Balmoral, onde tradicionalmente passa o verão, uma fonte informou ao Page Six que eles não planejam viajar para o Reino Unido. Lembremos que Harry e Meghan foram a Balmoral pela última vez em 2018.

Além disso, Harry viu sua avó pela última vez durante seu Jubileu de Platina, em junho deste ano, onde ele teria ficado apenas 15 minutos com ela.

Na semana passada, uma fonte relatou ao The Sun que “a equipe foi informada para esperar a lista completa de membros da realeza, incluindo Harry, Meghan e seus filhos. Eles estão se preparando para os Sussex”. Outras fontes teriam dito: “Eu ficaria chocado se eles aparecessem”.

A rainha foi vista na Escócia na semana passada e passará os meses de agosto e setembro em seu retiro nas montanhas, onde se juntará a outros membros da família, incluindo William, Kate e seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e Príncipe Louis.

Harry e Meghan não foram convidados

As últimas notícias referentes ao tema na imprensa britânica informam que Harry e Meghan não pretendem viajar para a Escócia, para o Castelo de Balmoral, porque eles não foram convidados.

Várias fontes disseram ao Page Six que o casal não recebeu convite para se juntar à Rainha neste verão, desmentindo uma história do The Sun que informava que Harry, Markle e seus filhos Archie e Lilibet deveriam visitar.

Relacionamento de Harry e Meghan com a família

Desde a última aparição com membros da realeza, pouco se sabe sobre o relacionamento de Meghan e Harry com a família. Os dois viajaram ao Reino Unido para as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha, em junho deste ano, e esta foi a primeira vez em dois anos que ambos estiveram juntos no país natal de Harry.

Representantes do Palácio de Buckingham não comentaram sobre a provável ida de Meghan e Harry a Balmoral e representantes do duque e da duquesa de Sussex também se recusaram a comentar.