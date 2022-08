Ana Maria Braga anuncia demissão de funcionário que colocou VT de macaco no ar: ‘Erro imperdoável’

A apresentadora Ana Maria Braga se pronunciou nas redes sociais sobre a gafe desta segunda-feira (1º) no “Mais Você”. A produção exibiu um VT com imagens de um macaco enquanto a loira falava sobre o caso de racismo contra os filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi e Bless, em Portugal no último fim de semana. Em sua conta no Twitter, ela revelou que o culpado foi identificado e demitido.

“Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”, escreveu no início da tarde.

Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 1, 2022

A apresentadora do matinal da TV Globo também fez um vídeo de desculpas e o compartilhou no Instagram.

“É meu sincero pedido de desculpas. O VT entrou errado e isso é um erro que simplesmente não pode ser tolerado! Racistas não passarão”, disse, na legenda.

Confira:

O que rolou

Os pequenos Titi e Bless, que são negros, foram alvos de ofensas e xingamentos por parte de uma mulher branca em um restaurante em Portugal no último sábado (30).

A família estava em um restaurante quando uma cliente atacou verbalmente as crianças, de 7 e 9 anos. Uma família de turistas angolanos, que estava perto, também sofreu ofensas.

Ana Maria Braga, então, abriu o programa de hoje falando sobre a situação enfrentada pela família de famosos. Em seguida, mencionou a matéria exibida pelo “Fantástico” ontem e chamou um vídeo de uma fala de Giovanna sobre o caso. Em vez disso, no entanto, o matinal mostrou imagens de um macaco.

A apresentadora correu para tentar contornar o mal estar. “Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou”, disse, ao vivo.

