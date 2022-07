Parceira de Jojo Todynho na TV é ameaçada na web: ‘Muito assustada’

Taty Zatto, conhecida por participar do “Power Couple Brasil” (Record TV) e por ser a DJ do “Jojo Nove e Meia”, programa apresentado por Jojo Todynho no Multishow, revelou que foi ameaçada por e-mail e usou as redes sociais para desabafar.

Segundo a famosa, ela abriu um e-mail que informava que ela estava com os dias contatos: “Fiquei muito assustada. Abri meu e-mail e vejo a mensagem que começa dizendo que estou com meus dias contados e minha família também está ameaçada”, começou a artista.

Jojo Todynho apresenta a 2ª temporada do "Jojo Nove e Meia" (Edu Viana/Multishow)

Taty contou que pensou que era um golpe, mas também ficou agoniada com a informação, já que fica por muito tempo longe de seus familiares: “Fico muito apavorada de pensar que o ser humano possa ser tão ruim a esse ponto de ameaçar por e-mail a vida da pessoa e da família”, disse a DJ.

LEIA TAMBÉM: Pantanal: A primeira vez de Guta e Marcelo está perto e é isso que vai acontecer

A famosa contou ainda que a mensagem enviada exigia o pagamento de 100 Bitcoins. Em um trecho, o documento avisava que ela era livre para denunciar o ato à polícia.

Mesmo com o susto, a DJ e influenciadora digital segue gravando a segunda temporada do talk show “Jojo Nove e Meia”, que deve estrear ainda em 2022.

Power Couple

Recentemente, a DJ revelou que sente saudade do “Power Couple Brasil”, reality show da Record TV. Ao assistir a final da temporada de 2022, comandada por Adriane Galisteu, ela revelou que a experiência foi muito positiva.

DJ Taty Zatto participou do "Power Couple Brasil", que era apresentado por Gugu Liberato (Reprodução/Record TV)

Em seu perfil oficial no Twitter, a famosa escreveu: “Há três anos era a gente vivendo esse momento incrível”. Na época, Taty participou ao lado do marido, o empresário Marcelo Braga.

A postagem da DJ Taty agitou os seus seguidores, que aproveitaram para elogiar e questionar como foi ver Nicole Bahls se tornar a campeã da 4ª temporada do reality show: “Maravilhoso”, disse a parceira de Jojo Todynho.

LEIA TAMBÉM: Este foi o comentário que fez Jojo Todynho chamar seguidora de ‘fofoqueira’