No ar em Pantanal, Jesuíta Barbosa enfrenta novo boato envolvendo o ex-namorado

Após negar namoro com Alanis Guillen, Jesuíta Barbosa é alvo de um novo relacionamento (Divulgação/Globo)

Depois de muitos comentários sobre um possível romance entre Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, protagonistas do remake de “Pantanal”, o intérprete de Jove decidiu reatar com um antigo - e já conhecido - amor.

Segundo o site Extra, o ator da Globo voltou a namorar Fábio Audi, que é ator e fotógrafo. De acordo com a publicação, eles foram vistos em clima de romance em um bar de São Paulo. Mas, os famosos costumam ser discretos e, em suas redes sociais, não há informações e nem fotos sobre a volta do relacionamento.

Para quem não lembra, o namoro de Jesuíta Barbosa e Fábio Audi durou sete anos e, em 2021, eles decidiram terminar. Os atores sempre tentaram manter a vida privada no anonimato, mas nem sempre era possível, já que também eram vistos juntos em estreias e eventos.

Jesuíta Barbosa e Fábio Audi namoraram por sete anos (Reprodução/Instagram)

Fora da TV desde 2017, quando interpretou Cadú Gerchman, na série “Sob Pressão”, Fábio é mais conhecido por seu personagem no curta-metragem “Eu Não Quero Voltar Sozinho” (2010), dirigido por Daniel Ribeiro, que depois virou o filme “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho” (2014), onde viveu o jovem Gabriel.

No mesmo ano, o ator, que é formado em teatro e cinema, estreou na novela “Alto Astral”, onde interpretou o jornalista Heitor Santana Peixoto. A trama foi exibida na faixa das 19 horas, na Globo.

Após atuar em filmes e novelas da Globo, Fábio Audi se dedica ao trabalho nos bastidores (Reprodução/Instagram)

Em 2016, ele interpretou Fabio no curta “Love Snaps” e em 2017 fez parte de “Febre”. Mas, deixou a interpretação e a TV um pouco de lado para se dedicar ao trabalho de fotógrafo e ao estúdio, que leva seu nome.

Mesmo com o fim do namoro e os boatos de um possível relacionamento com Alanis Guillen, protagonista de “Pantanal”, Fábio não se pronunciou publicamente, já Jesuíta optou em comentar sobre os boatos. Durante uma entrevista ao “Fantástico”, o ator negou o namoro: “A gente se ama e gosta...Viramos parceiros, aprendizes, mas a gente não namora”, disse o famoso.

