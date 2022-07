‘Homem negro nesse lugar é diferente’, ressalta Lázaro Ramos sobre papel em ‘Papai é Pop’

“Como um pai pode fazer o mundo melhor” foi o tema da conversa entre o ator Lázaro Ramos e o escritor Marcos Piangers em um dos painéis do Rock in Rio Humanorama, realizado neste fim de semana em São Paulo e também de forma online.

Para além dos shows, o Rock in Rio também promove uma série de ações este ano, entre elas 110 atividades desse festival de conversas. No debate em questão a dupla formada por Lázaro e Marcos discutiram a importância do papel do pai e as ideias de masculinidade atuais.

“O homem negro nesse lugar é algo muito diferente. Vi pais negros sendo representados como violentos, ausentes ou como pessoas que não tinham caminho de solução”, comentou o ator durante o painel.

A conversa teve como mote o filme “Papai é Pop”, previsto para chegar aos cinemas a partir do dia 11 de agosto. Ele é inspirado no livro de mesmo nome do escritor Marcos Piangers, que escreveu a obra baseado em sua experiência com sua filha, aos 3 anos de idade, lá em 2005.

“Papai é Pop” conta a história de Tom (Lázaro Ramos), um homem que vê tudo mudar em sua vida a partir do momento em que ele se torna pai. Lázaro divide o protagonismo com Paolla Oliveira, que interpreta a esposa de seu personagem.

“Ele vai no tipo de líder que a gente escolhe, no tipo de masculinidade que a gente constrói, que é muitas vezes construído na agressão. Isso diz muito sobre o jeito que a gente vive em comunidade. Quando o papel do pai se torna ser a pessoa que cuida, que participa, que tem prazer em ser pai, um local de muitos desafios e prazeres, eu acho que isso contamina tudo, nosso bairro, nossa cidade, nosso país”, disse Lázaro.

O Rock in Rio Humanorama acontece presencialmente no Learning Village (Rua Harmonia, 1250 - Vila Madalena) até este domingo (31) e também de forma online, através da plataforma rockinriohumanorama.com.

