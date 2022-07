Tudo o que sabemos sobre a temporada 2 de ‘A Roda do Tempo’

'A Roda do Tempo'. Foto: Divulgação Amazon Studios

Rafe Judkins, roteirista da série, revelou as primeiras imagens da próxima temporada, além de afirmar que ‘A Roda do Tempo’ foi renovada para uma terceira temporada, aumentando a empolgação dos fãs ao redor do mundo.

A segunda temporada trará de volta a maior parte do elenco original, com Rosamund Pike, Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoë Robins, Madeleine Madden e Daniel Henney retornando aos seus papéis.

Dónal Finn assumirá o papel de Mat Cauthon, quando o personagem embarcar em um caminho mais sombrio, conforme o final da temporada 1. A segunda temporada também juntará ao elenco novos personagens interpretados por Ayoola Smart, Ceara Coveney, Natasha O’Keeffe, Gregg Chillingirian e Meera Syal.

Durante o painel da San Diego Comic-Con para ‘A Roda do Tempo’, foram compartilhadas cenas com Moiraine (Pike) e Lan (Henney) andando ao longo da costa, uma cena em alta velocidade de pilotos atravessando uma terra árida, terrenos de castelos, ruínas, explosões devastadoras, Rand (Stradowski) emergindo de uma névoa tingida de laranja, um treinamento de Lan sem camisa e uma quantidade intensa de batalhas épicas e conflitos aguardando o público quando a série retornar.

Em comunicado à imprensa, Rafe Judkins, o roteirista, falou sobre sua empolgação em continuar a série na temporada 3, dizendo: “Estou tão emocionado que faremos uma terceira temporada de ‘A Roda do Tempo’. ‘The Shadow Rising’ sempre foi meu livro favorito da série, então poder trazê-lo para a televisão e apresentar novas audiências às histórias que me fizeram apaixonar por esses livros em primeiro lugar é uma honra, é algo que eu tenho trabalhado desde que lancei o programa pela primeira vez anos e anos atrás”.

Sobre o que é ‘A Roda do Tempo’

Como os fãs devem se lembrar, a primeira temporada incorporou pontos da trama de vários livros, então é interessante rever o quarto romance de Robert Jordan, ‘The Shadow Rising’.

A série é produzida por Larry Mondragon e Rick Selvage da Red Eagle Entertainment (Winter Dragon), Ted Field e Mike Weber da Radar Pictures (Jumanji: Welcome to the Jungle, Winter Dragon), Darren Lemke (Shazam!, Goosebumps, Winter Dragon) e Marigo Kehoe.

Não sabemos ainda data de lançamento para o retorno de ‘A Roda do Tempo’.