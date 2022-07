Galvão Bueno é internado em São Paulo, após consulta de rotina; entenda

O narrador Galvão Bueno passou por uma cirurgia na coluna. O famoso está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Exames identificaram que o apresentador da Globo estava com uma fissura preexistente na vértebra L5 da coluna vertebral. A cirurgia aconteceu nesta sexta-feira (29), após Galvão procurar o serviço de saúde para fazer exames de rotina para a Copa do Mundo no Catar, que começa em novembro.

Ainda não há previsão de alta e Galvão Bueno segue em recuperação no hospital Albert Einstein, que fica na zona sul da capital paulista.

Galvão Bueno esteve em 10 Copas do Mundo (Reprodução/Globo)

Vale destacar que a Copa do Mundo de 2022 será a última de Galvão Bueno na Globo. No início do ano, o famoso anunciou que estava de saída da emissora, após 41 anos de contrato exclusivo. Segundo ele, a decisão de não renovar o contrato não encerra sua jornada, já que ele não pensa em aposentadoria.

Durante uma entrevista ao jornal O Globo, Galvão disse que vai cumprir o seu contrato até o fim do ano: “A gente resolveu que iríamos investir muito na minha participação na Olimpíada e, esse ano, seria seleção brasileira e Copa do Mundo. Estamos conversando para ver o que será depois do dia 18 de dezembro, que é o dia da final”.

Galvão Bueno afirma "a Globo é a minha casa" (Reprodução/Globo)

Mesmo fora da emissora, Galvão não descarta outros trabalhos dentro do grupo, já que ele também apresenta programas no SporTV: “Estamos negociando outras coisas. Outros caminhos. E, muito provavelmente, muita coisa nesse mundo digital e outras plataformas dentro do Grupo Globo. A Globo é minha casa”.

Galvão Bueno foi contratado pela Globo no início dos anos 1980 e participou de 10 Copas do Mundo. A despedida começou no Maracanã, onde aconteceu as eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Chile. No Twitter, o narrador confirmou a despedida e destacou que o duelo contra será o compromisso derradeiro da seleção no Brasil antes da Copa do Mundo de 2022.

