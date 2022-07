Ator Juliano Cazarré revela que filha vai passar por nova cirurgia

O ator Juliano Cazarré, que interpreta o peão Alcides no remake da novela “Pantanal”, contou que sua filha vai precisar passar por um novo procedimento cirúrgico.

Em uma live, realizada nesta sexta-feira (29), o famoso comentou sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina, sua filha caçula, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara. Segundo ele, a pequena está surpreendendo os médicos, mas o procedimento será necessário.

“A nossa bebê [Maria Guilhermina] está bem, está ganhando peso e mamando no peito. Ela está surpreendendo os médicos com a velocidade da recuperação, mas como a questão é delicada, ela precisará passar por uma segunda cirurgia”, disse o ator em seu perfil no Instagram.

O intérprete do amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) disse aos fãs que a cirurgia vai acontecer mais para frente e será para a reparação da válvula do coração dela, que é a válvula defeituosa: “Mas está tudo bem, a gente já sabia que seria assim. Rezem por Maria Guilhermina”, pediu Cazarré.

Durante a live, Juliano Cazarré contou que sua esposa está acompanhando o tratamento de perto, já que ele está acontecendo em São Paulo: “Está pior para a Letícia, que está numa cama de hospital. Longe dos filhos pequenos, com saudades deles, que ela nunca tinha ficado tanto tempo longe”.

Enquanto ela está no hospital, Juliano segue no Rio de Janeiro, onde grava os momentos finais da novela “Pantanal” e cuida dos outros filhos: “Eu estou aqui cuidando da gurizada, dos cachorros, fazendo o que tenho que fazer”. Além de Maria, Letícia e Juliano são pais de outros quatro filhos: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Desde que sua filha nasceu, Juliano Cazarré tem se dividido entre o hospital, que fica em São Paulo, as gravações do remake e outros compromissos, como a participação no matinal “Mais Você”, de Ana Maria Braga, onde ele contou mais sobre sua fé e o nascimento da filha mais nova.

