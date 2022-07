A verdade sobre o pouco diálogo entre Harry e William

O livro de memórias do príncipe Harry está prestes a chegar nas prateleiras e, embora não tenha havido nenhuma comunicação oficial ainda, de acordo com uma fonte, em entrevista ao tabloide britânico The Sun, “o manuscrito foi finalizado e passou por todos os processos legais. Está feito e fora das mãos de Harry. A data de publicação foi adiada uma vez, mas está a caminho do final do ano”.

Pelo sim e pelo não, muito também tem se especulado sobre a relação entre os dois irmãos. Isso porque, como sabemos, a entrevista que Harry e Meghan deram à Oprah Winfrey sobre sua saída da realeza, que foi ao ar no começo do ano passado, criou uma ferida e caiu como uma bomba na Coroa.

Na época, houve relatos de que os dois irmãos estariam sem se falar e os últimos compromissos envolvendo os dois no Reino Unido só alimentaram essas suspeitas.

Os Cambridge estariam preocupados

A especialista em realeza e autora de biografias Katie Nicholl disse ao Entertainment Tonight sobre o pouco tempo que os irmãos e suas esposas passaram juntos nas celebrações do Jubileu de Platina do mês passado, dizendo: “Acho que isso sinaliza não apenas um calendário ocupado por parte dos Cambridges, mas talvez também um pouco de falta de confiança”.

Além do livro de Harry, a especialista aponta que William e Kate estariam com medo de que alguma coisa sobre eles seja divulgada fora dos muros do palácio, incluindo o documentário que, supostamente, estaria sendo produzido pela Netflix sobre Harry e Meghan.

Veja também: Kate e William planejam viagem para os Estados Unidos ainda em 2022

“Eu sei que William e Kate estão preocupados com o fato de que qualquer coisa que eles possam dizer ou fazer pode acabar vazando para a mídia”, diz Nicholl. “Então, acho que no caso de realmente ter que provar agora que eles podem ser confiáveis”, explicou a especialista.

“Se houver alguma chance de seguir em frente, reparar relacionamentos e realmente tentar curar algumas feridas muito profundas, acho que Harry e Meghan terão que respeitar os desejos da realeza”, diz Nicholl.