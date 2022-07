Vídeo: Will Smith fala sobre o tapa que deu em Chris Rock: “Fiquei confuso”

Ator Will Smith Will Smith grava vídeo pedindo desculpas a Chris Rock pelo tapa (Reprodução/@willsmith)

Três meses após o episódio no qual invadiu o palco e esbofeteou o comediante Chris Rock, durante a entrega do Oscar 2022, o ator Will Smith gravou um vídeo onde responde as perguntas que seus fãs tem feito todos esses meses após o episódio.

Uma das primeiras questões que ele abordou logo na abertura do vídeo é por que ele não pediu desculpas a Chris imediatamente após o ocorrido, quando ganhou a estatueta por sua atuação em Rei Ricardo momentos após a agressão.

“Fiquei confuso na hora. Tudo estava embaçado. Entrei em contato com Chris e a mensagem que recebi é que ele não está pronto para falar. Quando ele estiver, ele entrará em contato comigo. Quero lhe dizer, Chris, que peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui quando você estiver pronto para falar”, disse.

Will também fez questão de se desculpar com a mãe e com o irmão do comediante, Tony, com quem mantinha um bom relacionamento. “Eu não pensei em quantas pessoas eu machuquei naquela época. Tony era alguém próximo e isso provavelmente é irreparável”, acrescentou.

O ator disse que passou esses três meses pensando e tentando entender as nuances e a complexidade do que aconteceu e tem consciência de que agiu errado naquele momento. “Não vou tentar baixar tudo isso agora. Mas posso dizer a todos vocês, não há uma parte de mim que acha que essa era a maneira certa de me comportar na época.”

No víde, Will repete a frase, mas acrescentou os termos ‘falta de respeito’ e ‘insulto’, deixando claro que achou a atitude de Chris Rock desrespeitosa com sua esposa. Ele diz: “Nenhuma parte de mim pensa que esta é a melhor maneira de lidar com a falta de respeito ou insulto”.