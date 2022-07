Vídeo: Thammy Miranda rebate perguntas preconceituosas: ‘O pai do meu sou eu’

Thammy Miranda voltou às redes sociais para falar sobre o seu filho. Desta vez, o ator e político resolveu inovar ao responder diversas perguntas sobre quem seria o pai da criança.

No Instagram, Thammy gravou um vídeo para rebater e desabafar sobre o papel do pai na criação dos filhos. No post, o ator afirma que sempre é questionado sobre a paternidade de seu filho e que Bento é filho dele e de Andressa Ferreira Miranda, com quem é casado.

“Muitos se perguntam quem é o pai do meu filho, o pai do meu sou eu. Mas se você quer tanto julgar quem é ou não é pai, porque vocês não ficam revoltados com os mais de 56 mil pais que não registraram seus filhos só esse ano, em 2022?”, disse o famoso.

Em seguida, Thammy Miranda mostrou que é um pai presente na educação e no dia a dia de Bento: “Eu não só sou pai do meu filho, como eu crio, dou amor, respeito, educação, e por aí vai. Enquanto isso, tem muitos que nem assumem, que é o mínimo, a obrigação, ou quando assumem, não participam da educação”.

O vídeo encerra com Thammy dizendo que ser pai é participar e dar amor para o filho: “Ser pai é isso, é assumir, participar, dar carinho, respeito, educação e tudo que uma criança precisa”, disse ele, que ainda complementou na legenda da publicação: “Eu nem deveria responder essa pergunta. Mas faço questão”, finalizou o ator.

Desabafo

Jojo Todynho apresenta a 2ª temporada do "Jojo Nove e Meia" (Edu Viana/Multishow)

Não foi apenas Tammy que resolveu desabafar nas redes sociais. Nesta quinta-feira (28), Jojo Todynho mandou um recado para quem critica seu corpo e sua história: “Sou gorda mesmo e gostosa. Do jeito que ele gosta. Uma mulher completa, que fecha no 10 a 10. É isso que eu sou”, começou a famosa.

Sem expor diretamente quem são os haters, Jojo falou em caráter e busca pelo crescimento: “As pessoas ficam achando que corpo é tudo, mas caráter é algo que muita gente não tem e que não vende na esquina não, você nasce com ele. Pode falar o que for, a resposta que eu mando para vocês é cresçam cada vez mais e ganhem cada vez mais. Vocês tomem vergonha na cara de vocês”.

