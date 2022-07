Trailer de ‘Blonde’ retrata a verdadeira identidade de Marilyn Monroe

Com estreia agendada para 28 de setembro, ‘Blonde’ promete ser o primeiro filme da Netflix não recomendado para maiores de 18 anos. O diretor Andrew Dominik fez uma revelação sobre o filme: “algo nele para ofender a todos”. O longa trará Ana de Armas no papel de Marilyn. Veja o trailer:

‘Blonde’ é inspirado no romance histórico homônimo de Joyce Carol Oates e explora a violência da indústria de Hollywood. O filme, que ficou cerca de 10 anos em desenvolvimento, é o primeiro filme original da Netflix a receber uma classificação NC-17, a mais restrita das classificações indicativas nos Estados Unidos, determinando que apenas maiores de 18 anos podem assistir o filme.

Quem foi Marilyn Monroe

Norma Jeane Mortenson nasceu em 1926 em Los Angeles, na Califórnia, adotou o nome de Marilyn Monroe quando ingressou na indústria do cinema em 1945. Ela rapidamente se tornou um símbolo sexual da época e uma das atrizes mais famosas do cinema até hoje.

Durante os anos 40 e 50, Marilyn teve uma carreira explosiva no cinema como atriz, cantora e modelo, encantando o mundo com seu grande sorriso e olhar sedutor. No entanto, atrás da personalidade famosa, havia uma pessoa se sentindo pressionada a agir como todos esperavam.

Além disso, Marilyn teve um histórico de problemas de saúde mental que levaram à sua morte precoce por overdose de barbitúricos em 1962, quando a atriz tinha apenas 36 anos. A morte dela foi infelizmente considerada um provável suicídio.

‘Blonde’ recria algumas cenas icônicas de Marilyn no cinema e o trailer mostra um pouco disto.

O elenco do filme conta com a Bond Girl de ‘Sem Tempo para Morrer’, Ana de Armas, atriz cubana de 34 anos, além de Bobby Cannavale como o lendário New York Yankee Joe DiMaggio, o segundo marido de Monroe, Adrien Brody como o dramaturgo vencedor do Prêmio Pulitzer Arthur Miller, seu terceiro marido, e Caspar Phillipson como o presidente John F. Kennedy.